Diretta Giro d’Italia 2021/ Classifica, streaming video Rai 2: 11^ tappa a Montalcino

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: COME CAMBIERÀ LA CLASSIFICA?

Il Giro d’Italia 2021 riparte dopo il primo riposo oggi, mercoledì 19 maggio, con una delle frazioni in assoluto più attese, perché l’undicesima tappa Perugia-Montalcino di 162 km sarà caratterizzata da ben 36 km di strade sterrate, che potrebbero lasciare il segno sull’edizione 104 del Giro d’Italia come o forse anche più di un tappone di montagna. Vista la zona interessata, potremmo dire che oggi il Giro d’Italia 2021 si regala un giorno da Strade Bianche e il paragone è sicuramente corretto, anche se nessuno dei tratti di sterrato inseriti nella frazione odierna fa parte del percorso della classica che nel breve volgere di pochi anni è diventata una delle corse più ambite al mondo. Si correrà in luoghi meravigliosi nella “Brunello di Montalcino Wine Stage” che prosegue la tradizione delle tappe dedicate ai grandi vini italiani, ma i corridori non potranno distrarsi.

La memoria corre magari anche alla tappa di Arenberg al Tour de France 2014, uno dei capolavori di Vincenzo Nibali in quella edizione della Grande Boucle dominata dallo Squalo, di certo oggi è una giornata che tutti hanno segnato con la matita rossa, tra le più importanti nella diretta Giro d’Italia 2021, perché le difficoltà dello sterrato si uniscono a quelle della salita, considerando che molti di questi tratti saranno veri e propri strappi, con pendenze anche in doppia cifra. Chi avrà le gambe potrà fare la differenza, chi soffrirà potrebbe perdere parecchio terreno in classifica – e attenzione anche alla sfortuna, perché forare nel momento sbagliato potrebbe essere una condanna…

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021 STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 11^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2021 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della undicesima tappa Perugia-Montalcino sarà garantita integralmente (come sarà ogni giorno), inizialmente su Rai Sport + HD e in seguito su Rai Due dalle ore 14.00 e naturalmente fin dopo l’arrivo, quando il Processo alla Tappa chiuderà la lunghissima diretta che ogni giorno la Rai dedica al Giro d’Italia 2021. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dal Piemonte a Milano. Doppia possibilità di conseguenza anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2021 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: PERCORSO 11^ TAPPA

Lo avrete già capito: la diretta Giro d’Italia 2021 vivrà oggi una giornata davvero importante, di conseguenza adesso è fondamentale scoprire nel dettaglio il percorso della undicesima tappa Perugia-Montalcino di 162 km, che porterà la carovana dell’edizione numero 104 della Corsa Rosa dall’Umbria alla Toscana, attraversando le province di Perugia e Siena. La partenza avrà luogo da Perugia alle ore 13.10 e già nella zona di Chianciano Terme vi saranno numerosi saliscendi, primo assaggio di una tappa da 2500 metri di dislivello e che soprattutto avrà quattro tratti di sterrato (tutti negli ultimi 70 km) per un totale di 35 km di strade bianche. Il primo tratto sarà fra Torrenieri e Buonconvento, misurerà 9,1 km e sarà per la maggior parte in discesa, da affrontare con la massima attenzione. Sarà poi interamente sterrata la salita verso il GPM di terza categoria del Passo del Lume Spento (km 124,6), dura soprattutto nella sua prima parte attorno a Castiglion del Bosco, dove al km 114,9 sarà posto il primo traguardo volante di giornata. Infatti i 13 km di salita saranno al 3,6% di pendenza media, ma a tratti decisamente facili se ne laterneranno altri ben più impegnativi, con punte di pendenza massima al 16% poco prima del traguardo volante. La discesa successiva porterà verso il secondo traguardo volante a Castelnuovo dell’Abate (km 136,1), dove comincerà il terzo tratto in sterrato, di 7,6 km verso Sant’Angelo in Colle, anche in questo caso quasi tutti in salita anche se non classificata GPM. Infine, si affronterà da un altro versante il Passo del Lume Spento, di nuovo GPM al km 158,2: in questo caso lo sterrato è di “soli” 5 km, ma attenzione a un tratto (in asfalto) con pendenza fino al 12%, anche perché ormai saremo vicinissimi all’arrivo di Montalcino, che sarà appena 3,8 km dopo lo scollinamento, quasi tutti in discesa ma con una ultima rampa al 12% proprio in vista dello striscione del traguardo. Ne vedremo delle belle…

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021: BERNAL MAGLIA ROSA, SAGAN CICLAMINO

Oggi dunque sarà una giornata importante per la classifica del Giro d’Italia 2021, perché su così tanti chilometri di sterrato, spesso in salita (e attenzione anche alle discese…) si potrebbero fare distacchi degni di tapponi di alta montagna – senza trascurare la variabile della fortuna, perché ovviamente c’è anche il rischio di imprevisti come le forature. Sarà dunque una giornata delicata per la maglia rosa di Egan Bernal, che comunque sullo sterrato ci sa fare, come ha dimostrato sia con il terzo posto alla Strade Bianche sia dominando domenica l’arrivo a Campo Felice. La sfida al vertice con Remco Evenepoel si riscalda sempre più, come abbiamo visto lunedì ad un “banale” traguardo volante a Campello sul Clitunno, ma oggi tutti i big andranno tenuti d’occhio, come se fosse appunto una frazione di alta montagna. L’Italia spera in Giulio Ciccone, Damiano Caruso, Davide Formolo (che vanta anche un secondo posto alla Strade Bianche) e naturalmente Vincenzo Nibali, di cui abbiamo già citato l’impresa di Arenberg al Tour 2014. Bernal è naturalmente anche la maglia bianca, in azzurro c’è il francese Geoffrey Bouchard, mentre la vittoria di lunedì è stata la maglia ciclamino per Peter Sagan, che grazie alla vittoria di tappa a Foligno si è preso anche il primato nella classifica a punti.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021

1. Egan Bernal (Col) in 38h30’17”

2. Remco Evenepoel (Bel) a 14″

3. Aleksandr Vlasov (Rus) a 22″

4. Giulio Ciccone (Ita) a 37″

5. Attila Valter (Ung) a 44″

6. Hugh Carthy (Gbr) a 45″

7. Damiano Caruso (Ita) a 46″

8. Daniel Martin (Irl) a 52″

9. Simon Yates (Gbr) a 56″

10. Davide Formolo (Ita) a 1’02”



