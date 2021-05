Diretta Giro d’Italia 2021/ Streaming video Rai 4^ tappa: si sale a Sestola

DIRETTA GIRO D’IATLIA 2021: PRIMO ARRIVO IN SALITA!

Al quarto giorno, il Giro d’Italia 2021 propone il suo primo arrivo in salita: giorno da non perdere, la quarta tappa Piacenza-Sestola di 187 km comincerà a dirci qualcosa in più sulle gerarchie fra gli uomini di classifica. Naturalmente è prestissimo per trarre le conclusioni, ma se vi ricordate tutto quello che successe l’anno scorso sull’Etna, in occasione del primo arrivo in salita del Giro edizione 2020, ecco che sicuramente anche oggi sarà una tappa che attirerà l’attenzione di tutti gli appassionati. Per fare un solo nome: sappiamo tutti che Vincenzo Nibali ha fatto un grande recupero per essere al via del Giro d’Italia 2021 nonostante l’infortunio di cui era rimasto vittima a metà aprile, oggi sarà dunque già un banco di prova per la condizione fisica dello Squalo di Messina.

Il ritornello più diffuso in vista di tappe come questa è “oggi non capiremo chi vincerà il Giro, ma forse scopriremo chi non potrà vincerlo”: non sempre è davvero così, ma ad esempio l’anno scorso l’Etna mise già fuori gioco Geraint Thomas (a causa della caduta ancora prima della partenza della tappa) e Simon Yates, che qualche giorno dopo avrebbe dovuto abbandonare il Giro d’Italia causa Covid. Oggi la diretta Giro d’Italia 2021 potrebbe chiamare alla ribalta anche Giulio Ciccone, che proprio nella località emiliana colse nel 2016 la sua prima vittoria alla Corsa Rosa in occasione del precedente arrivo del Giro a Sestola.

DIRETTA GIRO D’IATLIA 2021 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 4^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2021 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della quarta tappa Piacenza-Sestola sarà garantita integralmente (come sarà ogni giorno), inizialmente su Rai Sport + HD e in seguito su Rai Due dalle ore 14.00 e naturalmente fin dopo l’arrivo, quando il Processo alla Tappa chiuderà la lunghissima diretta che ogni giorno la Rai dedica al Giro d’Italia 2021. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dal Piemonte a Milano.

Doppia possibilità di conseguenza anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2021

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: PERCORSO 4^ TAPPA

Primo arrivo in salita, non serve aggiungere altro per capire che adesso è doveroso, per introdurci al meglio alla diretta Giro d’Italia 2021 della quarta tappa Piacenza-Sestola, andare a presentare più nel dettaglio i 187 km del percorso che sarà per intero in Emilia Romagna, attraverso le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia ed infine Modena. La partenza avrà luogo da Piacenza alle ore 12.20 e la prima parte del percorso sarà nel cuore della Pianura Padana, dunque interamente pianeggiante. Dopo circa 80 km si comincerà a salire e quasi subito avremo il traguardo volante di Rossena al km 86,8; sarà un tratto ricchissimo di saliscendi, tra i quali sarà identificato come Gpm di terza categoria la salita verso il Castello di Carpineti (km 111,8).

Discesa, breve falsopiano e si tornerà a salire verso un altro Gpm di terza categoria a Montemolino (km 143,4), durissimo negli ultimi 2 km con pendenza all’11,6% e punte di pendenza massima al 18%. Proseguirà poi una successione di saliscendi fino a Fanano (km 180,2), dove sarà posto il secondo traguardo volante di giornata e soprattutto comincerà la salita finale. Ad essere pignoli, a stretto rigor di termini non sarà un arrivo in salita, perché il Gpm di seconda categoria del Colle Passerino sarà al km 184,5: ascesa breve ma durissima, con pendenza media che sfiora il 10% (9,9% su 4,25 km) e punte di pendenza massima al 16%. A quel punto mancheranno circa 2,5 km all’arrivo di Sestola, prima in discesa e poi di nuovo in leggera salita, circa al 3% negli ultimi 500 metri.

