Diretta Giro d’Italia 2024, classifica/ Streaming video Rai 2, 19^ tappa Mortegliano-Sappada (oggi 24 maggio)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024, CLASSIFICA GENERALE 19^ TAPPA: L’ULTIMA PER LE FUGHE?

Fra una tappa di pianura ieri a Padova con successo del belga Tim Merlier e l’ultimo vero tappone di alta montagna che ci attenderà domani, oggi venerdì 24 maggio la diretta Giro d’Italia 2024 potrebbe offrire l’ultima grande occasione per una fuga da lontano nella diciannovesima tappa Mortegliano-Sappada di 157 km, una giornata di media montagna interamente friulana, certamente impegnativa nella sua seconda metà ma che sulla carta potrebbe lasciare tranquilli i protagonisti della classifica del Giro d’Italia 2024, a cominciare naturalmente dalla maglia rosa Tadej Pogacar, che eventualmente proverà a mettere nel mirino la frazione di domani con la doppia scalata al Monte Grappa.

Sappada in realtà nella storia del Giro d’Italia è celebre per l’imboscata di Stephen Roche nel 1987 al suo compagno di squadra Roberto Visentini, ma questa volta non sembra nemmeno immaginabile qualcosa di simile, sia perché sicuramente l’attacco a Pogacar non arriverà da un compagno di squadra della Uae Team Emirates, sia perché nessuno dei rivali sembra in grado di concepire (e soprattutto portare a termine) un’azione di questo genere. Lo sloveno oggi dovrebbe lasciare spazio agli attaccanti, e saranno davvero molti a provarci, consapevoli che questa potrebbe essere la loro ultima occasione per conquistare la gloria: andrà proprio così nella diretta del Giro d’Italia 2024 per la diciannovesima tappa Mortegliano-Sappada?

GIRO D’ITALIA 2024, COME SEGUIRE LA 19^ TAPPA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Oggi saranno tifosi ed appassionati friulani a salutare la Corsa Rosa e in particolare l’idolo locale Jonathan Milan, anche se la diciannovesima tappa Mortegliano-Sappada non sarà l’ideale per le caratteristiche dell’olimpionico del quartetto su pista. Per chi non è di quelle parti, la diretta tv del Giro d’Italia 2024 sarà garantita ancora una volta in chiaro per tutti dalla Rai, prima sul canale tematico Rai Sport HD per poi passare come sempre dalle ore 14.00 su Rai 2 con Francesco Pancani, Davide Cassani e Fabio Genovesi.

La diretta streaming video del Giro d’Italia 2024 sarà quindi garantita per tutti tramite il sito o l’applicazione di Rai Play oppure anche da Discovery + su abbonamento e cioè naturalmente ci ricorda che pure i canali di Eurosport garantiscono una copertura televisiva totale dell’edizione numero 107 del Giro d’Italia. Infine, le piattaforme social e il sito ufficiale www.giroditalia.it forniranno altimetrie, cronotabelle, informazioni e curiosità sulla Corsa Rosa.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024: ALLA SCOPERTA DEL PERCORSO DELLA 19^ TAPPA MORTEGLIANO-SAPPADA, 157 KM

Giorno perfetto per gli attaccanti, andiamo a scoprire il perché analizzando meglio cosa ci offrirà oggi la diretta Giro d’Italia 2024 nel percorso della diciannovesima tappa Mortegliano-Sappada di 157 km, interamente in provincia di Udine salvo un brevissimo tratto in quella di Pordenone. Il chilometraggio è breve e allora la partenza sarà alle ore 13.10 da Mortegliano. La prima parte sarà piuttosto semplice, ci sarà a Peonis il primo traguardo volante (km 56,1), poi si comincerà gradualmente a salire e con l’Intergiro di Paularo (km 100,4) si entrerà definitivamente nel vivo della corsa.

Subito dopo avremo infatti il Passo Duron (km 104,9), GPM di seconda categoria perché breve ma davvero impegnativo, dal momento che saranno 4,4 km al 9,7% di pendenza media. Al termine della discesa ecco l’ultimo sprint intermedio a Cercivento al km 116,3 e subito dopo il più agevole GPM di terza categoria di Sella Valcalda (km 121,7). Al termine della discesa si ricomincerà gradualmente a salire per poi affrontare il GPM di Cima Sappada, un seconda categoria al km 150,8, non durissimo ma impegnativo negli ultimi 3 km e naturalmente fondamentale per la diretta Giro d’Italia 2024 oggi perché posto vicinissimo all’arrivo di Sappada, anche se il vincitore potrebbe essere deciso anche dall’ultimo strappo (max 15%) a meno di 2000 metri dal traguardo.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2024

1. Tadej Pogacar (Slo) in 67h17’02”

2. Daniel Martinez (Col) a 7’42”

3. Geraint Thomas (Gbr) a 8’04”

4. Ben O’Connor (Aus) a 9’47”

5. Antonio Tiberi (Ita) a 10’29”

6. Thymen Arensman (Ola) a 11’10”

7. Romain Bardet (Fra) a 12’42”

8. Einer Rubio (Col) a 13’33”

9. Filippo Zana (Ita) a 13’52”

10. Jan Hirt (Cze) a 14’44”











