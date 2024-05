DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024, CLASSIFICA/ Video streaming Rai, bel ricordo per Dainese (18^ tappa, 23 maggio)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024, CLASSIFICA GENERALE 18^ TAPPA: UN TUFFO IN PIANURA

Mentre aspettiamo il via alla diciottesima tappa, possiamo osservare che la diretta del Giro d’Italia 2024 ci offrirà oggi un genere di frazione abbastanza tradizionale nella terza settimana, quando almeno per un giorno si scende in pianura per dare una chance ai velocisti e concedere a tutti un po’ di respiro prima di tornare in montagna. L’anno scorso ciò era successo al mercoledì, quindi fu la tappa numero 17 dedicata ai velocisti, pedalando da Pergine Valsugana a Caorle, quindi pure allora dal Trentino al Veneto: ricordo dolcissimo per Alberto Dainese, che proprio nella sua regione si impose davanti a Jonathan Milan e all’australiano Michael Matthews.

Paragone ancora più preciso invece con la diciottesima tappa di due anni fa, sempre dal Trentino al Veneto, con la Borgo Valsugana-Treviso che vide tuttavia la fuga avere la meglio sui velocisti, per cui si impose il belga Dries De Bondt davanti al nostro Edoardo Affini e al danese Magnus Cort Nielsen. Torniamo poi al 2019 per ricordare la Valdaora-Santa Maria di Sala, il giorno che valse un’intera carriera per Damiano Cima, che riuscì a vincere precedendo davvero di un soffio la volata, con Pascal Ackermann secondo davanti a Simone Consonni. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIRO D’ITALIA 2024, LA 18^ TAPPA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Oggi la Corsa Rosa ritrova la pianura e la città, in tanti scenderanno in strada ma naturalmente resta doveroso l’appuntamento con le informazioni per seguire la diretta tv del Giro d’Italia 2024 in occasione della diciottesima tappa Fiera di Primiero-Padova. Sulla Rai l’appuntamento sarà prima sul canale tematico Rai Sport HD per poi passare come sempre dalle ore 14.00 su Rai 2 per le fasi decisive della corsa e poi il Processo alla Tappa di Alessandro Fabretti.

Gli abbonati potranno invece seguire la corsa pure su Eurosport, mentre se non potrete in un pomeriggio lavorativo mettervi davanti a un televisore è doveroso rammentare anche la diretta streaming video del Giro d’Italia 2024, per tutti tramite il sito o l’applicazione di Rai Play oppure Discovery + su abbonamento. Infine, le piattaforme social e il sito ufficiale www.giroditalia.it forniranno informazioni e curiosità sulla Corsa Rosa.

TORNANO I VELOCISTI!

Un giorno “di riposo” per la diretta del Giro d’Italia 2024, in mezzo a tante montagne infatti oggi, giovedì 23 maggio, in programma c’è la diciottesima tappa Fiera di Primiero-Padova di 178 km, con un solo GPM di quarta categoria all’inizio e poi palcoscenico perfetto per i velocisti o magari anche per una fuga da lontano, se le squadre degli sprinter non avessero le forze per tenere compatta la corsa, come può anche capitare nella terza settimana del Giro d’Italia 2024. L’uomo più atteso potrebbe quindi essere Jonathan Milan, la maglia ciclamino come leader della classifica a punti del Giro d’Italia 2024, re delle volate quasi come Tadej Pogacar lo è di tutto il resto.

Anche ieri abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione di superiorità da parte della maglia rosa su tutti gli altri uomini di classifica, sebbene ci sia stata gloria per la fuga, con il bellissimo successo del tedesco Georg Steinhauser al Passo Brocon. Senza fare paragoni che ovviamente non avrebbero nemmeno senso, è bello ammirare la superiorità di Milan in volata e allora speriamo che abbia conservato questo spunto di potenza pura anche dopo le Alpi, ma attenzione anche ad Alberto Dainese, che sia nel 2022 sia nel 2023 ha vinto una tappa nella seconda metà del Giro d’Italia. Velocisti allora di nuovo in copertina, almeno per un giorno: questo è il menu della diretta del Giro d’Italia 2024 per la diciottesima tappa Fiera di Primiero-Padova.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024: PERCORSO FACILE NELLA 18^ TAPPA FIERA DI PRIMIERO-PADOVA, 178 KM

Dopo tanti giorni ricchissimi di salite, oggi la diretta Giro d’Italia 2024 ci riserverà una giornata molto più semplice, come possiamo scoprire analizzando il percorso della diciottesima tappa Fiera di Primiero-Padova di 178 km, attraversando le province di Trento, Belluno, Treviso, Venezia e infine naturalmente Padova. Con un tracciato così semplice ci aspettiamo medie elevate e allora la partenza sarà alle ore 13.10 da Fiera di Primiero. Si comincerà quasi subito a scendere, anche se dopo 17,6 km si troverà un facile GPM di quarta categoria a Lamon. In linea di massima si tratterà tuttavia di un falsopiano in costante discesa, fino a quando si arriverà nel cuore della pianura.

Possiamo allora sottolineare il primo traguardo volante a Valdobbiadene (km 67,9), in una zona ancora collinare, poi saremo in piena pianura con l’Intergiro di Villorba (km 106,8), con l’ultimo sprint intermedio collocato a Martellago al km 131,5 e infine naturalmente in tutto l’avvicinamento alla quasi certa volata di gruppo a ranghi compatti all’arrivo di Padova. Da segnalare che nell’ultimo chilometro ci saranno un paio di curve, l’ultima immetterà in Prato della Valle prima del rettilineo d’arrivo, che misurerà 450 metri per tagliare il traguardo proprio in una delle piazze più grandi di tutta l’Europa.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2024

1. Tadej Pogacar (Slo) in 63h31’18”

2. Daniel Martinez (Col) a 7’42”

3. Geraint Thomas (Gbr) a 8’04”

4. Ben O’Connor (Aus) a 9’47”

5. Antonio Tiberi (Ita) a 10’29”

6. Thymen Arensman (Ola) a 11’10”

7. Romain Bardet (Fra) a 12’42”

8. Einer Rubio (Col) a 13’33”

9. Filippo Zana (Ita) a 13’52”

10. Jan Hirt (Cze) a 14’44”











