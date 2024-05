DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024, CLASSIFICA/ Video streaming Rai 2: due grandi ricordi (20^ tappa, oggi 25 maggio)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024, CLASSIFICA GENERALE 20^ TAPPA: DUE RICORDI MEMORABILI

Siamo alla penultima tappa e il Monte Grappa sarà protagonista assoluto, per cui ci affidiamo a due ricordi di grande spessore per lanciare la diretta Giro d’Italia 2024 di oggi. Sabato 22 maggio 2010 la quattordicesima tappa di quell’edizione del Giro d’Italia era la Ferrara-Asolo, caratterizzata dalla scalata del Monte Grappa (una volta sola): un giovane Vincenzo Nibali fu molto bravo in salita e meraviglioso in discesa, decisiva per sancirne la vittoria con 23” di vantaggio su Ivan Basso e Michele Scarponi, per quello che fu il primo successo dello Squalo alla Corsa Rosa, che chiuse poi al terzo posto.

Dobbiamo invece tornare indietro di un solo anno per ricordare quanto successe sabato 27 maggio 2023 nella cronoscalata da Tarvisio al Monte Lussari: a brevissima distanza dal confine sloveno, il quasi padrone di casa Primoz Roglic vinse con 40” di vantaggio su Geraint Thomas e 42” su Joao Almeida per strappare in extremis la maglia rosa al gallese, con un vantaggio in classifica generale di appena 14” per Roglic su Thomas, decisivo tuttavia per stabilire le sorti dello scorso Giro d’Italia. Stavolta uno sloveno è già in maglia rosa e pure con margine enorme… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIRO D’ITALIA 2024, LA 20^ TAPPA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Ultimo appuntamento con gli orari tradizionali (domani sarà tutto spostato verso il tardo pomeriggio), sicuramente tantissimi tifosi e appassionati seguiranno in strada l’ultimo tappone ma molti di più saranno pronti ad emozionarsi davanti alla diretta tv del Giro d’Italia 2024. Anche per la ventesima tappa Alpago-Bassano del Grappa ricordiamo allora che sulla Rai si passerà alle ore 14.00 dal canale tematico Rai Sport HD a Rai 2.

In alternativa, ma solamente per gli abbonati, ci sono naturalmente i canali di Eurosport, mentre è doppia pure la possibilità della diretta streaming video del Giro d’Italia 2024, per tutti tramite il sito o l’applicazione di Rai Play oppure su Discovery + per gli abbonati. Infine, ricordiamo le piattaforme social e il sito ufficiale www.giroditalia.it per tutto quello che ancora volete sapere sulla Corsa Rosa.

IL DOPPIO MONTE GRAPPA!

Oggi sabato 25 maggio ci attende una giornata da non perdere con la diretta Giro d’Italia 2024, perché la ventesima tappa Alpago-Bassano del Grappa di 184 km sarà l’ultima frazione di alta montagna, caratterizzata dalla doppia scalata al Monte Grappa, che potrebbe risultare determinante anche in discesa, come diede splendida dimostrazione Vincenzo Nibali nel 2010. Ieri a Sappada abbiamo applaudito la meravigliosa azione solitaria di uno splendido Andrea Vendrame, domani ci sarà la passerella conclusiva a Roma, oggi invece ci attendono gli ultimi fuochi d’artificio, anche per quanto riguarda la classifica del Giro d’Italia 2024.

Oggi infatti sarà di fatto l’ultimo giorno per provare a cambiare qualcosa, ad esempio nella lotta per il podio, anche se naturalmente nulla sembra poter scalfire l’enorme superiorità della maglia rosa Tadej Pogacar, che anzi potrebbe mettere nel mirino l’ultima grande impresa, anche per fare felici i tanti tifosi che sicuramente arriveranno dalla vicina Slovenia. Giorno fondamentale anche per il nostro Antonio Tiberi, per rivedere un giovane italiano nelle posizioni che contano e anche maglia bianca (che per l’ultima volta vinse Fabio Aru tra inostri ciclisti), quindi ci sono davvero tanti motivi per seguire con la massima attenzione la diretta del Giro d’Italia 2024 per la ventesima tappa Alpago-Bassano del Grappa.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024: LE EMOZIONI DEL PERCORSO DELLA 20^ TAPPA ALPAGO-BASSANO DEL GRAPPA, 184 KM

Naturalmente l’attesa è grande per l’ultima tappa di alta montagna dell’edizione 107, andiamo allora a scoprire cosa ci attende nella diretta Giro d’Italia 2024, presentando come sempre il percorso della ventesima tappa Alpago-Bassano del Grappa di 184 km, interamente in Veneto fra le province di Belluno, Treviso e Vicenza. La partenza sarà alle ore 11.50 da Alpago, perché naturalmente ci sarà parecchio da faticare con 4200 metri di dislivello in programma. La prima parte sarà la più semplice, pur con il Muro di Ca’ del Poggio per iniziare a fare fatica (GPm di quarta categoria al km 30,3), ma poco dopo il traguardo volante di Possagno (km 75,3) la musica cambierà drasticamente, perché a Semonzo del Grappa saremo ai piedi della prima scalata al Monte Grappa.

Le caratteristiche sono naturalmente le stesse, si tratta di un’ascesa lunghissima con i suoi 18,1 km con pendenza media all’8,1%, particolarmente dura nel tratto finale, dove si tocca anche la pendenza massima al 14%. I due GPM saranno ovviamente di prima categoria, uno al km 106,1 e l’altro al km 153,3. Farà male la salita ma attenzione anche alla discesa, sia perché sarà molto impegnativa sia perché sarà spezzata dal breve ma ripido strappo del Pianaro, con i suoi 1500 metri al 9% e punte fino al 15%. Nel secondo passaggio (km 163,6) sarà anche valido come sprint intermedio, mentre l’Intergiro sarà al secondo passaggio da Semonzo del Grappa, al km 135. Infine, annotiamo che la discesa finirà a meno di 5 km dall’arrivo di Bassano del Grappa, quindi di pianura ce ne sarà davvero poca per gli ultimi fuochi d’artificio nella diretta del Giro d’Italia 2024.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2024

1. Tadej Pogacar (Slo) in 71h24’03”

2. Daniel Martinez (Col) a 7’42”

3. Geraint Thomas (Gbr) a 8’04”

4. Ben O’Connor (Aus) a 9’47”

5. Antonio Tiberi (Ita) a 10’29”

6. Thymen Arensman (Ola) a 11’10”

7. Romain Bardet (Fra) a 12’42”

8. Einer Rubio (Col) a 13’33”

9. Filippo Zana (Ita) a 13’52”

10. Jan Hirt (Cze) a 14’44”











