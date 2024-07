DIRETTA GIUFFRIDA KRASNIQI SEMIFINALE JUDO OLIMPIADI PARIGI 2024: PER IL SOGNO

Una ricchissima domenica 28 luglio ci propone anche la diretta di Giuffrida Krasniqi, la semifinale judo -52 kg femminile alle Olimpiadi Parigi 2024. Siamo quindi in pienissima lotta per le medaglie: in caso di vittoria, evidentemente Odette Giuffrida combatterà per l’oro che è il grande obiettivo per la campionessa iridata in carica, altrimenti ci sarà comunque la possibilità di tornare sul tatami per andare a caccia almeno della medaglia di bronzo.

La sessione decisiva inizia alle ore 16.00 presso la Champ de Mars Arena, dobbiamo segnalare che prima ci saranno i combattimenti per i -66 kg maschili e quindi la diretta Giuffrida Krasniqi sarà il settimo incontro, fra l’Azzurra e la kosovara Distria Krasniqi, che sarà seguito dall’altra semifinale, nella quale invece si affronteranno la francese Amandine Buchard e l’uzbeka Diyora Keldiyorova.

COME VEDERE LA DIRETTA GIUFFRIDA KRASNIQI, OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Incontro di fondamentale importanza nel torneo di judo, la diretta tv Giuffrida Krasniqi dovrebbe trovare posto su Rai Due o in alternativa certamente almeno su Rai Sport, oltre naturalmente alla diretta streaming video di Rai Play tramite sito o applicazione. Ecco poi i canali di Eurosport, mentre per quanto riguarda lo streaming la piattaforma Discovery Plus trasmette integralmente le Olimpiadi Parigi 2024.

DIRETTA GIUFFRIDA KRASNIQI: IL CAMMINO FINORA

La diretta Giuffrida Krasniqi è la semifinale judo -52 kg femminile alle Olimpiadi Parigi 2024 ed entrambe le atlete hanno dovuto superare già due incontri per approdare fin qui. Sia l’azzurra sia la sua rivale, infatti, sono state esentate dal primo turno e di conseguenza sono entrate in scena direttamente negli ottavi di finale, dove la nostra Odette Giuffrida ha avuto la meglio contro la statunitense Delgado, mentre Krasniqi ha sconfitto l’indonesiana Maharani.

A quel punto ecco i quarti di finale, dove Odette Giuffrida ha vinto contro l’ungherese Pupp mentre Krasniqi ha avuto la meglio contro l’israeliana Primo. Il sogno è evidentemente quello di salire sul podio per la terza edizione consecutiva dei Giochi Olimpici dopo l’argento di Rio 2016 e il bronzo di Tokyo 2020: l’obiettivo è sicuramente vicino con la diretta Giuffrida Krasniqi, se poi il tris si completasse con il metallo più pregiato sarebbe il coronamento di una carriera davvero eccezionale…