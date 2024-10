DIRETTA GIUGLIANO JUVENTUS U23, TESTA A TESTA

Non sarà facile per noi fare un testa a testa di tipo storico sulla diretta di Giugliano Juventus U23, visto che quella che commenteremo tra poco è la prima partita ufficiale delle due squadre. Questo perché fino all’anno scorso i baby bianconeri giocavano in un altro girone. Quindi per questa occasione abbiamo preparato un testa a testa sullo stato di forma delle due squadre, per capire chi se la sta passando meglio nelle ultime due partite. Il Giugliano viene da tre vittorie e due sconfitte, un buon rullino di marcia per una squadra che punta ai playoffs in questa stagione.

Diretta/ Latina Giugliano (risultato finale 0-1): decide una perla di De Rosa! (Serie C, 6 ottobre 2024)

Invece per la Juve non tira una buona aria, nelle ultime cinque non ha mai vinto collezionando solo pareggi e sconfitte. Sembra che il passaggio nel girone C sia stato traumatico soprattutto per la distanza che c’è tra Torino e le squadre del sud Italia, ma a dirla tutta sembra una scusa visto la Juventus perde anche in casa, quindi senza spostamenti di sorta da fare se non dal centro sportivo allo stadio. Vediamo le statistiche per capire meglio invece i pattern delle due squadre quando sono sul rettangolo da gioco, la diretta di Giugliano Juventus U23 sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Juventus U23 Potenza (risultato finale 2-3): Alastra salva i lucani! (Serie C, 5 ottobre 2024)

DIRETTA GIUGLIANO JUVENTUS U23, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Giugliano Juventus U23 sarà un’esclusiva per gli abbonati a Sky o alle piattaforme di streaming di NOW TV e Sky GO. Inoltre, sarà possibile seguire con noi una diretta testuale che vi racconterà le azioni principali di questo match.

CAMPANI PER LA TESTA DELLA CLASSIFICA

La diretta Giugliano Juventus U23 aprirà il sabato della nona giornata del Girone C di Serie C con un partita che inizierà alle 15,00. Il 12 ottobre 2024, queste due squadre si sfideranno in una partita che mette in palio tre punti fondamentali per le rispettive classifiche. Punta alla vetta della classifica il Giugliano di Bertotto che ha vinto l’ultima partita in casa del Latina ed è pronto a prendersi i tre punti anche contro la Juventus U23. Hanno iniziato male gli uomini di Montero che arrivano da due brutte sconfitte e sono fermi al 18esimo posto in classifica a soli sei punti.

Video Benevento Juventus Next Gen (4-1)/ Gol e highlights: dilagano le Streghe, è primo posto!

GIUGLIANO JUVENTUS U23, LE PROBABILI FORMAZIONI

Facciamo anche il punto sulle probabili formazioni della partita andando ad approfondire le possibili scelte dei due allenatori. Valerio Bertotto manderà in campo il suo 4-3-3 con Baldé, Padula e Ciuferri in attacco sostenuti da un centrocampo a tre. A formare questa linea ci penseranno Romano, Celeghin e Giorgione. Manderà in campo il suo 3-4-3, invece, Paolo Montero che dovrebbe riconsegnare una maglia da titolare a Da Graca insieme a Guerra e Semedo. Faticanti e Palumbo saranno i due centrali di centrocampo con Comenecia e Afena-Gyan chiamati ad agire sugli esterni.

COSA CI DICONO PRONOSTICO E QUOTE?

Padroni di casa favoriti, ma nel quadro di un pronostico tutto sommato incerto: questo ci dicono le quote Snai per la diretta Giugliano Juventus U23. Si parte infatti da quota 2,05 per il segno 1 in caso di vittoria campana, mentre il segno 2 per un successo bianconero è proposto a 3,20. Infine, il pareggio varrebbe 3,35 volte la posta in palio sul segno X.