DIRETTA/ Giugliano Messina (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca (Serie C, 18 febbraio 2024)

DIRETTA GIUGLIANO MESSINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, inizia la diretta di Giugliano Messina: per immergerci nel clima della partita del girone C della Serie C, analizziamo adesso le statistiche stagionali di campani e siciliani fino a questo momento. Ci sono alti e bassi per il Giugliano, che comunque lotta per un posto ai playoff grazie a 36 punti, frutto di dieci vittorie, sei pareggi e di nuovo dieci sconfitte.

Video/ Taranto Giugliano (1-0) gol e highlights: segna Kanouté nel finale! (Serie C, 14 febbraio 2024)

I gol segnati sono 29 e altrettanti quelli al passivo, quindi la differenza reti del Giugliano è esattamente pari a zero. Per il Messina è un campionato di livello molto simile ai rivali odierni, con nove vittorie, otto pareggi e nove sconfitte per 35 punti in classifica, con 28 gol segnati ma anche 29 al passivo, per cui la differenza reti è pari a -1 e quindi in campo negativo, anche se di pochissimo. Adesso però non è più tempo di numeri e parole: cediamo allora senza indugio la parola ai protagonisti sul campo, perché ora comincia davvero la diretta di Giugliano Messina! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Messina Sorrento (risultato finale 2-0): Luciani in contropiede! (Serie C, 14 febbraio 2024)

DIRETTA GIUGLIANO MESSINA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Essendo la Serie C un’esclusiva Sky, l’unico modo per seguire la diretta di Giugliano Messina sarà sui canali della tv satellitare in questione. In più servirà acquistare un pacchetto Calcio. Con le medesime modalità, anche sulla piattaforma di NowTv sarà possibile seguire questo match.

PARTITA COMPLICATA

Tutto è pronto per la diretta di Giugliano Messina, valida per la 27esima giornata di Serie C con l’ora X dell’incontro fissata per oggi 18 febbraio alle ore 18.30. I padroni di casa, attualmente all’undicesimo posto in classifica cercheranno di riprendersi dopo la sconfitta contro il Taranto nell’ultima giornata.

Diretta/ Taranto Giugliano (risultato finale 1-0): rete di Kanouté! (Serie C, 14 febbraio 2024)

il Messina arriva alla partita con un morale elevato, avendo ottenuto tre vittorie consecutive. L’ultima di queste è stata una convincente vittoria per 2-0 contro il Sorrento, confermando un periodo positivo per la squadra siciliana. Una sfida difficile da pronosticare nel risultato finale, ma che sicuramente saprà darci molto spazio di commento.

GIUGLIANO MESSINA: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo l’attenzione dalla diretta di Giugliano Messina alle loro probabili formazioni sapendo che i padroni di casa sono ansiosi divedere la risposta di Salvemini che si è affermato come il principale punto di riferimento offensivo per il Giugliano.

Il Messina confermerà probabilmente il suo consolidato 4-2-3-1, con Piescia destinato a ricoprire il ruolo di unico attaccante. Il giocatore ha dimostrato una notevole abilità nel trovare la via del gol nelle recenti sfide, contribuendo al bel momento di forma del Messina.

GIUGLIANO MESSINA, LE QUOTE

Vediamo insieme le quote e nel mentre vi ricordiamo di giocare con giudizio anche per questa diretta di Giugliano Messina. Le quote di Bet365 danno per il segno 1 è quotato a 2 mentre il segno X a 2,3 e la vittoria del Messina a 2,5.











© RIPRODUZIONE RISERVATA