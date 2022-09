DIRETTA/ Giugliano Picerno video streaming tv: si tratta di una partita inedita

DIRETTA GIUGLIANO PICERNO: I TESTA A TESTA

La diretta di Calcio Giugliano Picerno rappresenta un vero e proprio inedito per il calcio italiano, le due squadre infatti non si sono mai affrontate in questo momento né in Serie C né tantomeno nelle categorie inferiori. La classifica è in equilibrio visto che entrambe le squadre hanno raccolto tre punti e con un successo darebbero una spinta ulteriore verso l’alto alla loro rincorsa. Si tratta di un’altra gara importante per Calcio Giugliano emozionato di tornare a giocare per la seconda volta in casa tra i professionisti quest’anno da dove mancavano da quindici anni.

Per il Picerno si tratta di una trasferta non banale con la voglia di trovare una vittoria che confermerebbe il percorso di crescita. La stagione è ancora molto lunga, siamo solo alla seconda giornata, ma va detto in maniera abbastanza chiara che entrambe le compagini hanno bisogno di punti per crescere ancora soprattutto nella convinzione.

GIUGLIANO PICERNO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Giugliano Picerno non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (anche se ci saranno collegamenti nel contenitore Diretta Gol Serie C di Sky), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

GIUGLIANO PICERNO: POSTICIPO NEL GIRONE C

Giugliano Picerno, in diretta giovedì 15 settembre 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, sarà una sfida valida per la 3^ giornata del campionato di Serie C. Sfida tra possibili outsider del girone. Il Giugliano ha festeggiato il ritorno tra i professionisti vincendo la prima di campionato in casa contro la Viterbese, ma alla prima trasferta in casa di un’altra matricola, l’Audace Cerignola, è stato costretto ad incassare la sua prima sconfitta stagionale.

Il Picerno in avvio di stagione non ha invece conosciuto mezze misure. All’esordio rovescio in casa del Catanzaro che ha calato il poker sui lucani, alla prima in casa prestazione spettacolare contro il Foggia, con i Satanelli battuti 3-0 grazie alle reti messe a segno da Reginaldo, Esposito e Pitarresi. L’anno scorso il Picerno si è spinto fino ai play off e quest’anno proverà a ripetere l’exploit, facendo leva sulla maggiore esperienza in categoria.

PROBABILI FORMAZIONI GIUGLIANO PICERNO

Le probabili formazioni della diretta Giugliano Picerno, match che andrà in scena allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Per il Giugliano, Raffaele Di Napoli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sassi, Biasiol, Zullo, Poziello C., Rondinella, Lucas, De Rosa, Gladestony, Di Dio, Piovaccari, Salvemini. Risponderà il Picerno allenato da Emilio Longo con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Crespi; Novella, Garcia Rodriguez, De Franco, Guerra; Kouda, Dettori, Pitarresi; Golfo, Reginaldo, Esposito.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Giugliano Picerno, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Giugliano con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Picerno, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.











