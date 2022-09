DIRETTA/ Giugliano Turris streaming video tv: storia breve per il derby campano

DIRETTA GIUGLIANO TURRIS: IL TESTA A TESTA

La storia della diretta di Giugliano Turris, un altro derby campano che ci fa compagnia nel girone C di Serie C, è fatta di otto partite: tuttavia, siamo abbastanza lontani a livello temporale perché parliamo del triennio compreso tra il 1998 e il 2001, sempre in Serie C ma con il campionato che era ancora diviso in due distinte sezioni, regolate da promozioni e retrocessioni. Nello specifico Giugliano Turris ha sempre riguardato la Serie C2, che all’epoca era quindi la quarta divisione del calcio italiano; nel bilancio di questi precedenti scopriamo che ci sono due vittorie per la neopromossa attuale e una per la Turris, dunque con tre pareggi.

Il Giugliano ha sempre festeggiato in casa ed entrambe le partite che ha vinto sono terminate 1-0; nell’ultima di sempre prima di oggi, datata maggio 2001, è arrivata l’unica affermazione della Turris, anch’essa tra le mura amiche, per 2-0. Al termine di quel campionato il Giugliano si era salvato arrivando tredicesimo in classifica; i corallini invece non avevano fatto meglio della terzultima posizione, mettendosi alle spalle le sole Cavese e Castrovillari, e dunque erano retrocessi in Serie D. Da quel momento il derby campano non ha più avuto luogo: fino a oggi, quando al Partenio arriverà la Turris per una partita che potrebbe poi diventare classica in Serie C. Questo però lo scopriremo eventualmente negli anni… (agg. di Claudio Franceschini)

GIUGLIANO TURRIS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Giugliano Turris, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Giugliano Turris esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PARTITA EQUILIBRATA!

Giugliano Turris, in diretta sabato 24 settembre 2022 alle ore 20.30 presso lo Stadio Alberto De Cristofaro di Giugliano, sarà una sfida valida per la quinta giornata del girone C di Serie C. Un derby campano importantissimo in termini di classifica tra due squadre ambiziose, pronte a recitare un ruolo da protagonista.

Il Giugliano ha raccolto 5 punti nelle prime quattro giornate, frutto di una vittoria, due pareggi e una sconfitta. I gialloblu nell’ultimo turno hanno raccolto un 2-2 sul campo del Latina: la doppietta di Fabrizi ha risposto alle reti di Iglio e Piovaccari. La Turris, invece, è a quota 10 punti, grazie a tre vittorie e un pareggio. Nell’ultimo turno è arrivato il successo per 0-1 sul Picerno, gol decisivo di Maniero.

PROBABILI FORMAZIONI GIUGLIANO TURRIS

E’ arrivato il momento di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Giugliano Turris. Ancora qualche testa a testa da valutare per i due allenatori, partiamo dai padroni di casa, schierati con il 3-5-2: Sassi, Biasiol, Zullo, Poziello, Iglio, Gladestony, Ceparano, De Rosa, Oyewale, Nocciolini, Salvemini. Per quanto riguarda gli ospiti, Padalino opta per il 3-4-1-2: Perina, Boccia, Di Nunzio, Manzi, Ercolano, Taugoudeau, Gallo, Contessa, Leonetti, Maniero, Santaniello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Giugliano Turris vedono favorita la formazione ospite, ma la sfida si prospetta comunque equilibrata. Scopriamo l’opinione dei bookmakers attraverso i numeri offerti dall’agenzia Eurobet: la vittoria del Giugliano è a 2,90, il pareggio è a 3,10, mentre la vittoria della Turris è a 2,40. Passiamo adesso alle quote sul numero di gol del match: l’Under 2,5 è a 1,70, mentre l’Over 2,5 è a 2,02. Infine, le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,75 e 1,95.

