Diretta Globe Soccer Awards 2019/ Streaming video tv: Cristiano Ronaldo il vincitore?

I Globe Soccer Awards 2019 saranno assegnati domenica 29 dicembre, in diretta dal Madinat Jumeirah di Dubai a partire dalle ore 17.30: davanti ad un parterre di stelle questo evento vedrà premiati sette figure (o squadre) in sette differenti categorie, nella quale chiaramente la più prestigiosa è quella di miglior giocatore. Qui, Cristiano Ronaldo corre per il sesto titolo e potrebbe vendicarsi dell’eterno rivale Leo Messi; il quale ha ottenuto questo riconoscimento soltanto una volta, mentre il portoghese della Juventus potrebbe mettere in bacheca il quarto consecutivo. Non solo questo duello però, visto che le altre categorie sono quelle di miglior giocatrice (una prima assoluta all’interno del gala), miglior allenatore, miglior squadra e poi ancora miglior giovane (o talento emergente), miglior agente e miglior direttore sportivo. Sarà una giornata da non perdere quella dedicata alla diretta dei Globe Soccer Awards, aspettiamo dunque che vengano ufficializzati tutti i vincitori.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv dei Globe Soccer Awards 2019 sarà trasmessa dalla televisione satellitare, pertanto sarà un evento in esclusiva per tutti gli abbonati che si dovranno rivolgere al canale Sky Sport Collection, al numero 205 del loro decoder Sky. In assenza di un televisore, i clienti potranno ovviamente seguire le premiazioni di Dubai anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA GLOBE SOCCER AWARDS 2019: I CANDIDATI

Nella diretta dei Globe Soccer Awards 2019 spicca come già detto il premio di miglior giocatore: i candidati ufficiali, e questo vale anche per le altre categorie, sono quattro ma sono stati resi noti anche gli inseguitori. Cristiano Ronaldo dunque si gioca la vittoria del premio con l’immancabile Leo Messi e i due rappresentanti del Liverpool campione d’Europa, che sono Virgil Van Dijk e Mohamed Salah. Anche qui come per il Pallone d’Oro sono arrivate le prime indiscrezioni, che indicano in CR7 il potenziale vincitore; tra i migliori allenatori il grande favorito è ovviamente Jurgen Klopp, che giusto pochi giorni fa ha anche vinto il Mondiale per Club (prima volta nella storia dei Reds) completando dunque l’opera dopo la Champions League. Il tedesco se la deve vedere con Erik Ten Hag, condottiero dell’Ajax dei giovanissimi, e Fernando Santos che ha messo in bacheca la Nations League; nei primi sette spicca anche Massimiliano Allegri, che prima di lasciare la Juventus l’ha portata all’ottavo scudetto consecutivo e ancora una volta ha raggiunto i quarti di Champions League, traguardo centrato in quattro delle cinque avventure europee sulla panchina dei bianconeri (con due finali perse). Da notare anche il nome di Mino Raiola e Federico Pastorello tra i candidati per il miglior agente, ma il duello con Jorge Mendes potrebbe essere perdente visto che lo status del portoghese è di primissimo livello.



