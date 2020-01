Diretta Gozzano Alessandria/ Streaming video tv: due nuovi allenatori (Serie C)

Gozzano Alessandria, diretta dall’arbitro Francesco Carrione della sezione Aia di Castellammare di Stabia, è il derby piemontese che si disputa oggi pomeriggio, mercoledì 22 gennaio, con fischio d’inizio alle ore 15.00. La Serie C infatti recupera in turno infrasettimanale la giornata che era saltata causa sciopero prima di Natale e tra le partite in programma per il girone A c’è pure Gozzano Alessandria. Gli obiettivi delle due compagini piemontesi in questo campionato sono piuttosto diversi: il Gozzano avendo appena 19 punti in classifica deve naturalmente pensare alla salvezza, con il rischio dei playout che è incombente; l’Alessandria invece con 29 punti sarebbe ad oggi in zona playoff, ma il margine di vantaggio è minimo e di conseguenza per ora è impossibile fare calcoli. Nel weekend è arrivata in tal senso una battuta d’arresto a causa della sconfitta contro il Renate, mentre il Gozzano almeno ha mosso la classifica pareggiando contro la Pistoiese, ma ad entrambe serve di più per raggiungere i rispettivi obiettivi. Curiosità: esonerati David Sassarini e Cristiano Scazzola, si affrontano Antonio Soda e Marco Martini. A chi gioverà la scossa?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Gozzano Alessandria; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, ormai per la sesta stagione consecutiva, fornisce in abbonamento o acquistando il singolo evento tutte le gare della terza divisione del calcio italiano (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI GOZZANO ALESSANDRIA

Andiamo adesso a dare uno sguardo alle probabili formazioni di Gozzano Alessandria. Per i padroni di casa di mister Soda possiamo disegnare un modulo 3-4-2-1 con questi possibili titolari: Crespi in porta; difesa a tre formata da Uggè, Figliomeni e Tordini; a centrocampo ecco invece da destra a sinistra Tumminelli, Palazzolo, Guitto e Tommaselli; infine il reparto offensivo composto dai trequartisti Rolle e De Angelis alle spalle del centravanti Bukva. Per gli ospiti allenati da mister Martini invece proponiamo il modulo 5-3-2 con questi possibili protagonisti dal primo minuto: Valentini fra i pali; folta difesa a cinque con Celia, Prestia, Cosenza, Sciacca e Gilli; nel terzetto di centrocampo invece Castellano, Chiarello e Casarini; infine il reparto offensivo, dove è possibile la coppia formata da Eusepi e Arrighini.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Gozzano Alessandria in base alle quote offerte dall’agenzia Eurobet. L’esito più probabile per questo derby dovrebbe essere la vittoria degli ospiti, perché il segno 2 è quotato a 2,20. Per il segno X il valore è di 3,15, mentre il segno 1 varrebbe 3,25 volte la posta in palio.



