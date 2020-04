Diretta Gp Virtuale Indycar Series/ Streaming video e tv: in pista a Michigan

Oggi, sabato 11 aprile, la formula americana tornerà a fare compagnia a tutti gli appassionati, sia pure in forma virtuale, con la diretta di Gp virtuale della Indycar Series, sull’Ovale del Michigan, attesa per le ore 20.30 italiane. Questa sera dunque la Indycar Series sarà in pista con tutti i suoi maggiori protagonisti per alleviare quella che si prospetta un’attesa molto lunga prima che si accendano i riflettori anche sul vero campionato a stelle e strisce. Di fatto, come è accaduto per tutti gli sport motoristici e non solo, l’esplodere dell’emergenza sanitaria per la pandemia da coronavirus, ha imposto lo stop a tutte le competizioni, e la formula americana non ha fatto eccezionale.

Anzi rinvii e cancellazioni sono stati all’ordine negli ultimi giorni e pure ora vi è grande incertezza sulle date del possibile rientro in pista, come pure sulla sopravvivenza della stagione 2020 della Indycar Series, visti anche gli sviluppi drammatici della pandemia negli Stati Uniti. Pure vogliamo oggi concederci un sorriso, con la terza gara virtuale della formula americana, che occorrerà dunque nella pista del Michigan e che avverrà grazie all’ausilio dell’IRacing, un simulatore che permette ai protagonisti, un alto grado di realismo.

DIRETTA GP VIRTUALE INDYCAR SERIES: STREAMING VIDEO E TV

Va subito ricordato a tutti gli appassionati, è stata prevista un’ampia copertura per il Gp virtuale della Indycar Series, in programma questa sera alle ore 20.30: l’evento infatti sarà visibile in diretta tv sulla tv di Sky, per la precisione al canale 207 Sky Sport Formula 1 e pure verremmo accompagnati dal commento tecnico di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi. La diretta streaming video dell’evento sarà ovviamente garantita a tutti gli abbonati tramite il ben noto servizio Sky go.

DIRETTA GP VIRTUALE INDYCAR SERIES: I PROTAGONISTI PIU’ ATTESI

Siamo dunque davvero impazienti di riabbracciare, sia pure solo virtualmente, i protagonisti della formula americana: questa sera alle ore 20,30 infatti avrà inizio la diretta del Gp virtuale della Indycar Series, la quale seguire un programma classico. Nessuna grande novità dunque per gli appassionati, che dopo un primo collegamento, vedranno i protagonisti della prova virtuale affrontarsi in una breve sessione di qualifica, a cui subito dopo farà seguito la gara vera e propria, che certo ci annuncia quando mai entusiasmante.

E lo possiamo ben dire visto il calibro degli ospiti chiamati al joypad questa sera. Ecco infatti che hanno già risposto presente al Gp virtuale della Indycar Series nomi come Scott Dixon, vincitore del campionato americano nel 2018, ma pure Josef Newgarden, campione in carica della formula americana e Simon Pagenaud: senza dimenticare altre star del campionato come Will Power, Sebastien Bourdais e Tony Kanaan.



