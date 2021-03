Diretta/ Granada Molde (Europa League) streaming video tv. Occhio alla sorpresa

DIRETTA GRANADA MOLDE: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Granada Molde, in diretta giovedì 11 marzo 2021 alle ore 21.00 presso il Nuevo Estadio de Los Carmenes di Granada, sarà una sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Occhio alla sorpresa tra due formazioni che non avrebbero immaginato probabilmente, all’alba della competizione, di potersi giocare un posto per i quarti di finale. Invece una delle due ce la farà ad entrare tra le prime 8 di questa Europa League. Il Granada ha superato l’ostacolo Napoli nei sedicesimi, uno “scalpo” molto prestigioso per una squadra che comunque non sta riuscendo nella Liga a ripetere la brillante performance della passata stagione, al momento a metà classifica dopo l’ultimo ko contro l’Athletic Bilbao.

I norvegesi del Molde sono passati nei sedicesimi contro i tedeschi dell’Hoffenheim, dopo aver rischiato l’imbarcata nella partita d’andata sono riusciti a vincere con un secco 0-2 il ritorno a Sinsheim. Il campionato norvegese deve ancora riprendere peraltro dopo la sosta invernale, nell’ultimo torneo terminato a dicembre il Molde ha chiuso al secondo posto, staccato però di ben 19 punti dalla capolista Bodo/Glimt che ha dominato l’Eliteserien 2020.

DIRETTA GRANADA MOLDE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Granada Molde sarà garantita dalla televisione satellitare: gli abbonati a Sky potranno dunque accedere ai canali del decoder per seguire questa partita di Europa League e, in assenza di un televisore, potranno anche avvalersi del servizio di diretta streaming video che viene fornito senza costi aggiuntivi a tutti i clienti. Basterà dotarsi di dispositivi come PC, tablet e smartphone e attivarvi l’applicazione Sky Go per avere accesso in mobilità a tutta la programmazione dei canali qui contenuti.

PROBABILI FORMAZIONI GRANADA MOLDE

Le probabili formazioni della sfida tra Granada e Molde al Nuevo Estadio de Los Carmenes. I padroni di casa allenati da Diego Martinez Penas scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Silva; Foulquier, Duarte, Vallejo, Neva; Herrera, Gonalons, Montoro; Kenedy, Molina, Machis. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Erling Moe con un 4-5-1 così disposto dal primo minuto: Linde; Risa, Sinyan, Gregersen, Pedersen; Brynhildsen, Eikrem, Ellingsen, Aursnes, Hestad; James.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Granada Molde: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 1.45 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 4.50 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 7.00 volte l’importo scommesso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA