Diretta/ Napoli Granada (Europa League) streaming video e tv: serve la rimonta

DIRETTA NAPOLI GRANADA: GATTUSO CI CREDE!

Napoli Granada, in diretta giovedì 25 febbraio 2021 alle ore 18.55 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sarà una sfida valevole per il match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Serve la grande rimonta al Napoli per proseguire nel suo cammino continentale. I partenopei infatti hanno perso con un secco 2-0 il match d’andata, in cui la squadra allenata da Rino Gattuso ha pagato essenzialmente le tantissime assenze che hanno complicato anche il cammino in campionato, come dimostrato anche dal 4-2 subito sul campo dell’Atalanta domenica scorsa. Occasione in cui gli azzurri hanno perso di nuovo Osimhen in attacco, rispetto all’andata Gattuso recupera almeno Koulibaly e proverà a giocare una partita differente contro un Granada che sulla carta appare non irresistibile.

L’ultima sconfitta 3-2 sul campo dell’Huesca ultimo in classifica nella Liga ha lasciato gli spagnoli a metà del guado, noni con 2 soli punti conquistati nelle ultime 5 partite disputate in campionato. Ma nel match d’andata la sfida è apparsa pesantemente sbilanciata a favore degli iberici.

DIRETTA NAPOLI GRANADA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Granada sarà garantita dalla televisione satellitare: gli abbonati a Sky potranno dunque accedere ai canali del decoder per seguire questa partita di Europa League e, in assenza di un televisore, potranno anche avvalersi del servizio di diretta streaming video che viene fornito senza costi aggiuntivi a tutti i clienti. Basterà dotarsi di dispositivi come PC, tablet e smartphone e attivarvi l’applicazione Sky Go per avere accesso in mobilità a tutta la programmazione dei canali qui contenuti.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GRANADA

Le probabili formazioni della sfida tra Napoli e Granada allo stadio Diego Armando Maradona. I padroni di casa allenati da Gennaro Gattuso scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Elmas, Politano, Insigne. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Diego Martinez Penas con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Rui Silva; Victor Diaz, Duarte, German, Neva; Herrera, Gonalons; Machis, Montoro, Kenedy; Molina.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Napoli Granada: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 1.65 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 5.50 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.85 volte l’importo scommesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA