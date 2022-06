Diretta Grecia Cipro/ Video streaming tv: ellenici in cerca della vetta

DIRETTA GRECIA CIPRO: ELLENICI IN CERCA DELLA VETTA

In programma nella giornata di oggi, 9 giugno, anche la diretta tra Grecia e Cipro per la Lega C di Nations League. Gli ellenici, dopo le due vittorie contro Irlanda del Nord e Kosovo, cercano di consolidare la vetta, vincendo anche contro i ciprioti, che invece sono ad un punto in classifica visto il pareggio con l’Irlanda del Nord. Tra le due Nazionali, i precedenti sono 8 e sorridono quasi esclusivamente ai greci, che di questi ne hanno vinte 7. Una, invece, la vittoria per Cipro.

DIRETTA GRECIA CIPRO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Nations League tra Grecia e Cipro non sarà visibile in chiaro su Rai né su Mediaset. La gara si potrà seguire su Sky, nel canale di Sky Sport Football, ma non in versione integrale. Il match si potrà infatti guardare all’interno di diretta gol, con tutte le reti in tempo reale e gli aggiornamenti più importanti. Per guardare la gara basterà dunque essere abbonati a Sky. Il match si potrà guardare anche su Sky Go da telefono, tablet o pc.

PROBABILI FORMAZIONI GRECIA CIPRO

Scopriamo insieme le probabili formazioni della diretta tra Grecia e Cipro. I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con un 4-3-3 mentre gli ospiti dovrebbero rispondere con un modulo con la difesa a tre e centrocampo a cinque. Ecco le possibili formazioni della sfida:

GRECIA (4-3-3): Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Chatzidiakos, Tsimikas; Bakasetas, Kourbelis, Bouchalakis; Limnios, Giakoumakis, Mantalos

CIPRO (3-5-2): Michail; Kyriakou, Gogic, Panagiotou; Antoniou, Kastanos, Avraam, Artymatas, Ioannou; Sotiriou, Tzionis

QUOTE E PRONOSTICO

Cosa dicono le quote del match in diretta tra Grecia e Cipro? Secondo i bookmakers, la squadra favorita è quella di casa, che sembra avere tutte le carte in regola per vincere anche questo match e consolidare la vetta del girone. Per Bet365, gli ellenici hanno un’alta probabilità di vittoria, tanto che l’1 è quotato a 1.22. L’X è dato invece a 6.50. Il 2 del Cipro è quotato a 8.50. Secondo le quote, il match di Nations League dovrebbe vedere trionfare proprio gli ellenici.

