Diretta/ Grecia Kosovo streaming video tv: ellenici in ripresa (Nations League)

DIRETTA GRECIA KOSOVO: GRECI FAVORITI!

Grecia Kosovo, in diretta domenica 12 giugno 2022 alle ore 20.45 presso la Panthessaliko Stadium di Volos sarà una sfida valevole per la quarta giornata della UEFA Nations League. Ellenici in ripresa, questa Nations League sembra aiutare la Grecia ad aprire un nuovo ciclo dopo le mancate qualificazioni ad Europei e Mondiali e finora sono arrivate tre vittorie di fila contro Irlanda del Nord, Kosovo e Cipro.

Grecia che sembra dunque in pole position per il primo posto nel girone e la promozione nella Lega B, ma il Kosovo si sta dimostrando avversario in grado di dare filo da torcere a tutti, come dimostrato dalla ultima vittoria per 3-2 contro l’Irlanda del Nord con doppietta del centravanti Muriqi, di proprietà della Lazio. All’andata Grecia vincente 0-1 con un gol di Bakasetas, 1-1 l’ultimo precedente in Grecia tra le due Nazionali datato 14 novembre 2021.

DIRETTA GRECIA KOSOVO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Grecia Kosovo sarà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Football, non in versione integrale ma all’interno del contenitore Diretta Gol, con aggiornamenti in tempo reale: tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI GRECIA KOSOVO

Le probabili formazioni della diretta Grecia Kosovo, match che andrà in scena alla Panthessaliko Stadium di Volos. Per la Grecia, Gustavo Poyet schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vlachodimos; Baldock, Mavropanos, Tzavellas, Tsimikas; Bakasetas, Siopis, Mantalos; Limnios, Pavlidis, Masouras. Risponderà il Kosovo allenato da Alain Giresse con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ujkani; Idrizi, Rrahmani, Kryeziu, Rrudhani; Domgjoni, Loshaj, Zeneli; Rashica, Muriqi, Bytyqi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Grecia Kosovo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Grecia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Kosovo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











