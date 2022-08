Gregorio Paltrinieri/ Diretta 5 km fondo Europei streaming video Rai, orario

Gregorio Paltrinieri sarà finalmente protagonista nelle acque del mare di Ostia stamattina, magari con al suo fianco anche un ottimo Domenico Acerenza, perché oggi, sabato 20 agosto, agli Europei di nuoto Roma 2022, alle ore 10.00 ci sarà la partenza della 5 km maschile di nuoto di fondo in acque libere che aprirà finalmente il programma più volte modificato per cause di forza maggiore nel mare di Ostia, sede delle competizioni di fondo in questa edizione degli Europei di nuoto. Ci sono stati ben due giorni di ritardo nel programma e si comincia solamente oggi, appunto con la 5 km. Solamente due giorni restano per il nuoto di fondo in acque libere e questo ha portato alla cancellazione della gara a squadre, ma le emozioni in ogni caso non mancheranno.

Gregorio Paltrinieri: "Sempre nel podio dal 2012" / "Ecco cosa ho detto a Tamberi"

Il ricordo di quanto successe a Budapest circa un mese e mezzo fa ai Mondiali è dolce, anche se nella rassegna iridata arrivò la doppietta nella 10 km maschile per Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza, comunque naturalmente tra i favoriti anche sulla 5 km, di cui Greg in Ungheria fu medaglia d’argento e il lucano quarto. Questi ricordi sono più che sufficienti per spiegare perché si tratterà di una gara imperdibile: ecco allora tutte le info utili per seguire la 5 km di fondo con Gregorio Paltrinieri agli Europei di nuoto 2022…

DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI/ Oro nella finale 800 sl Europei! Galossi bronzo!

GREGORIO PALTRINIERI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV 5 KM FONDO AGLI EUROPEI DI NUOTO 2022

La 5 km di fondo maschile agli Europei di nuoto 2022 con Gregorio Paltrinieri sarà visibile in diretta tv su Rai Sport + HD, che è il canale numero 58 del telecomando in chiaro, ma anche in diretta streaming video tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DELLA 5 KM CON GREGORIO PALTRINIERI AGLI EUROPEI DI NUOTO 2022

DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI, 5 KM FONDO EUROPEI DI NUOTO 2022: IL CONTESTO

Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza quindi sono in copertina nella 5 km di fondo agli Europei di nuoto Roma 2022, magari approfittando anche delle assenze annunciate del tedesco Florian Wellbrock e dell’ucraino Mykhailo Romanchuk, tradizionali rivali di Greg sia in vasca sia nelle acque libere del nuoto di fondo e che nella 5 km dei Mondiali salirono sul podio con il carpigiano. Attenzione però ad altri rivali che si sono focalizzati ovviamente sul fondo, cominciare dal francese Marc-Antoine Olivier, già presenza frequente sul podio ormai da molti anni, uno dei nomi più prestigiosi del nuoto in acque libere.

Gregorio Paltrinieri/ "Non vedo l'ora di Roma, forza e determinazione le mie qualità"

Per Gregorio Paltrinieri invece gli Europei di Roma naturalmente sono già stati ricchissimi di emozioni in vasca, tra la vittoria degli 800 sl e l’argento dei 1500 sl, gara nella quale è stato quarto Domenico Acerenza. Dalla piscina del Foro Italico ci si sposta al mare di Ostia per prolungare di qualche giorno ancora la “favola” (con solidissime basi) del nuoto italiano, che pure in mare ha carte nobilissime da giocare. Noi faremo il tifo per Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza nella 5 km di fondo, per continuare a sognare ancora…











© RIPRODUZIONE RISERVATA