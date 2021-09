Diretta/ Grosseto Ancona Matelica streaming video tv: squadre solide (Serie C)

DIRETTA GROSSETO ANCONA: PARTITA DA “X”?

Grosseto Ancona Matelica, in diretta sabato 11 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Carlo Zecchini di Grosseto, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie C. Squadre solide a confronto, l’obiettivo iniziale per Grosseto e Ancona Matelica è un piazzamento a metà classifica, ma strada facendo si capirà cosa le due formazioni potranno raccogliere strada facendo. Il Grosseto è partito con due pareggi, contro Modena e Pistoiese, mostrando solidità difensiva ma anche qualche problema offensivo da risolvere.

L’Ancona ha avuto un compito molto difficile all’esordio, contro l’esperto Pescara che ha avuto la meglio con un combattuto 2-1. La sostanza però si era già vista ed è stata messa a frutto nell’esordio casalingo, con la vittoria contro l’Olbia ottenuta con il punteggio di 2-1 grazie a una doppietta di Moretti. Ultimo precedente a Grosseto datato 21 febbraio 2015, 1-1 il risultato finale. I maremmani hanno battuto per l’ultima volta i marchigiani in casa con il 2-0 del 5 dicembre del 2009, quando entrambe le formazioni militavano nel campionato di Serie B.

DIRETTA GROSSETO ANCONA MATELICA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Grosseto Ancona Matelica è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI GROSSETO ANCONA MATELICA

Le probabili formazioni di Grosseto Ancona Matelica, match che andrà in scena allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto. Per il Grosseto, Lamberto Magrini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Barosi, Raimo, Siniega, Ciolli, Semeraro; Serena, Cretella, Fratini; Marigosu; Arras, Moscati. Risponderà l’Ancona Matelica allenata da Gianluca Colavitto con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Avella; Tofanari, Iotti, Masetti, Di Renzo; D’Eramo, Papa, Delcarro; Del Sole, Moretti, Sereni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Carlo Zecchini di Grosseto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Grosseto con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo dell’Ancona Matelica, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.95.



