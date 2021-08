Diretta/ Grosseto Modena streaming video tv: voglia di crescere (Serie C)

DIRETTA GROSSETO MODENA: ASTICELLA PIÙ ALTA

Grosseto Modena, in diretta domenica 29 agosto 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, sarà una sfida valevole per la prima giornata d’andata del campionato di Serie C. Voglia di crescere per due formazioni che l’anno scorso hanno centrato l’obiettivo play off, pur senza essere riuscite a recitare un ruolo da protagonista nella corsa alla Serie B. Sicuramente soddisfatti i maremmani che tra l’altro, al ritorno tra i professionisti, si sono anche tolti lo sfizio di eliminare il Lecco a domicilio nei play off. In Coppa Italia buona la prima nello scorso weekend per gli uomini di Magrini, che hanno battuto in casa il Campobasso col punteggio di 2-1.

L’arrivo di Attilio Tesser in panchina testimonia la voglia di migliorare di un Modena che lo scorso anno ha vissuto di troppa discontinuità. I test di lusso in amichevole contro formazioni di Serie A come Milan e Verona hanno testimoniato come i gialloblu abbiano intenzione di fare il massimo e in Coppa Italia di Serie C il primo turno superato contro la Vis Pesaro è stato sicuramente un viatico incoraggiante: gol decisivo di Pergreffi nel finale di partita, con i canarini che puntano soprattutto a trovare solidità per inserirsi verso le zone di vertice della classifica sin dalle prime giornate.

DIRETTA GROSSETO MODENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Grosseto Modena non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI GROSSETO MODENA

Le probabili formazioni di Grosseto Modena, match che andrà in scena allo stadio Carlo Zecchini. Per il Grosseto, Lamberto Magrini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Barosi; Raimo, Siniega, Ciolli, Semeraro; Serena, Fratini, Cretella; Marigosu; Moscati, Scaffidi. Risponderà il Modena allenato da Attilio Tesser con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Gagno; Ciofani, Pergreffi, Baroni, Renzetti; Di Paola, Gerli, Duca; Mosti; Marotta, Ogunseye.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Carlo Zecchini di Grosseto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Grosseto con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Modena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.



