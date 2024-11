DIRETTA COSENZA MODENA, RITORNA IN CAMPO LA SERIE B

La quattordicesima giornata di Serie B si apre in Calabria con la diretta Cosenza Modena in campo alle 20,30 di venerdì 22 novembre 2024. Ad affrontarsi ci saranno due squadre che non stanno brillando particolarmente e hanno un solo punto di vantaggio sulla zona playout.

I padroni di casa del Cosenza hanno vinto l’ultima sfida giocata in casa del Brescia con un incredibile 2 a 3 arrivato nei minuti di recupero. Ha vinto anche il Modena nella scorsa giornata con un convincente 2 a 0 in casa contro la Carrarese che ha rilanciato la loro classifica.

DIRETTA COSENZA MODENA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Gli amanti della Serie B e i tifosi delle due squadre impegnate nella diretta Cosenza Modena dovranno utilizzare DAZN per vedere la partita. Come di consueto, anche noi vi proponiamo di seguire questo match attraverso il racconto fatto nella nostra diretta testuale.

COSENZA MODENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme anche le probabili formazioni della sfida approfondendo le scelte dei due allenatori. Il Cosenza di Alvini andrà in campo con la difesa a tre con Caporale, Dalle Mura e Venturi a difendere la porta di capitan Micai. Kouan e Charlys saranno ancora i due mediani con Florenzi e Mazzocchi in attacco.

Dovrebbe riproporre il 3-4-3 usato con la Carrarese, invece, il Modena di Mandelli che si affiderà ancora al tridente formato da Palumbo, Defrel e Bozhanaj. Idrissi e Battistella agiranno come esterni mentre la difesa sarà ancora formata da Dellavalle, Caldara e Cauz.

COSENZA MODENA, LE QUOTE

Partita molto equilibrata anche secondo le quote di Sisal quella della diretta Cosenza Modena che andrà ad aprire la giornata. I padroni di casa partono leggermente favoriti per via del fattore campo e il loro 1 è a 2,55 contro il 2 per gli ospiti a 3,00 e il pareggio X a 2,90.