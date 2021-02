Diretta/ Grosseto Pontedera (Serie C) streaming video e tv: derby per i play off

DIRETTA GROSSETO PONTEDERA: TENSIONE DA DERBY!

Grosseto Pontedera, in diretta domenica 28 febbraio 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Carlo Zecchini di Grosseto, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie C. Derby toscano tra due squadre che possono aspirare ai play off, può farlo sicuramente il Pontedera che pareggiando in casa contro l’Alessandria ha messo in fila il suo settimo risultato utile consecutivo, non subendo gol per 4 partite consecutive e incassandone solo uno negli ultimi 6.

Il Grosseto ha pareggiato le ultime due sfide affrontate contro Alessandria e Albinoleffe, restando undicesimo a una sola lunghezza dalla zona play out. Si tratta di un confronto tra due formazioni che nelle ultime settimane sono riuscite comunque a raggiungere un gran livello di solidità: al Grosseto manca qualche vittoria per puntare davvero alla post season, anche se l’obiettivo essenziale dei maremmani resta la salvezza, mentre centrando i play off il Pontedera confermerebbe gli standard delle ultime ottime stagioni disputate dal sodalizio toscano.

DIRETTA GROSSETO PONTEDERA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Grosseto Pontedera non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI GROSSETO PONTEDERA

Le probabili formazioni della sfida tra Grosseto e Pontedera allo stadio Carlo Zecchini. I padroni di casa allenati da Lamberto Magrini scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Barosi, Raimo, Ciolli, Campeol, Polidori; Sersanti, Vrdoljak, Kalaj; Sicurella; Boccardi, Moscati. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Ivan Maraia con un 3-5-1-1 così disposto dal primo minuto: Sarri; Benassi Piana, Risaliti; Milani, Barba, Caponi, Catanese, Perretta; Bendetti; Magrassi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Grosseto Pontedera: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.60 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 2.80 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 2.95 volte l’importo scommesso.

