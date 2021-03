Diretta/ Grosseto Pro Patria (Serie C) streaming video tv: bustocchi per il rilancio

DIRETTA GROSSETO PRO PATRIA: PARTITA DELICATA

Grosseto Pro Patria, in diretta domenica 21 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Carlo Zecchini di Grosseto, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Bustocchi a caccia di rilancio dopo una frenata che ha interrotto quello che era un periodo estremamente positivo. Prima dello scontro con il Pontedera infatti la Pro Patria aveva perso solo una delle precedenti 16 partite disputate in campionato. Nel turno infrasettimanale però i Tigrotti hanno ceduto alla stanchezza e sono stati costretti a incassare uno 0-3 interno dai toscani, che sono apparsi decisamente più freschi.

Pro Patria ora chiamata a ripartire in casa di un Grosseto che a sua volta non vince da 4 partite consecutive, dopo la sconfitta subita contro la Juventus U23 i maremmani hanno pareggiato 2 partite di fila fuori casa, nel weekend scorso a Lecco e nel turno infrasettimanale sul campo del Livorno. Una frenata costata l’aggancio della Carrarese in zona play off, con le due squadre che ora dividono il decimo posto in classifica.

DIRETTA GROSSETO PRO PATRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Grosseto Pro Patria sarà disponibile in pay per view come acquisto separato su Sky Primafila: una volta effettuato si potrà seguire la partita sul canale Sky Sport 254 del loro decoder; come sempre per la partite di Serie C ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports al quale si può sottoscrivere un abbonamento, oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI GROSSETO PRO PATRIA

Le probabili formazioni della sfida tra Grosseto e Pro Patria presso lo stadio Carlo Zecchini. I padroni di casa allenati da Lamberto Magrini scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Barosi; Campeol, Kalaj, Gorelli, Raimo; Kraja, Vrdoljak, Sicurella, Sersanti; Galligani, Stijepovic. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Ivan Javorcic con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Greco; Gatti, Boffelli, Molinari; Colombo, Nicco, Bertoni, Brignoli, Pizzul; Kolaj, Latte Lath.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Grosseto Pro Patria ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2.85 volte quanto puntato, l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e vale 2.90 volte l’importo investito mentre per il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, porta in dote una vincita che ammonta a 2.60 volte la vostra giocata con questo bookmaker.

