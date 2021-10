Diretta/ Grosseto Reggiana streaming video tv: capolista lanciatissima (Serie C)

DIRETTA GROSSETO REGGIANA: PER GLI OSPITI NON SARÀ SEMPLICE…

Grosseto Reggiana, in diretta sabato 16 ottobre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Carlo Zecchini di Grosseto, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie C. La capolista arriva lanciatissima all’appuntamento di questa trasferta maremmana, sabato scorso contro l’Olbia i granati hanno messo in fila la loro quinta vittoria consecutiva in campionato, consolidando il loro primato in classifica a +3 dal Cesena secondo e a +4 dall’Ancona Matelica terzo, approfittando proprio dello scontro diretto nella scorsa giornata tra i romagnoli e i marchigiani.

Il Grosseto dalla sua domenica scorsa ha incamerato 3 punti preziosi con il gol di Fratini sul campo della Viterbese ultima in classifica: un passo in avanti importante dei maremmani che erano reduci da un solo punto ottenuto nelle precedenti quattro partite di campionato. Resta quintultima la formazione allenata da Lamberto Magrini, consapevole che il calendario non offre una grande occasione con l’impegno sulla carta più difficile. Le due squadre tornano ad affrontarsi a Grosseto dopo sette anni, ultimo precedente datato 13 settembre 2014 con il match che si chiuse a reti bianche.

DIRETTA GROSSETO REGGIANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Grosseto Reggiana non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI GROSSETO REGGIANA

Le probabili formazioni di Grosseto Reggiana, match che andrà in scena allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto. Per il Grosseto, Lamberto Magrini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Barosi; Raimo, Ciolli, Siniega, Verduci; Serena, Vrdoljak, Cretella; Fratini; De Silvestro, Dell’Agnello. Risponderà la Reggiana allenata da Aimo Diana con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Voltolini; Camigliano, Rozzio, Luciani; Guglielmotti, Cigarini, Rossi, Contessa; Radrezza; Lanini, Zamparo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Carlo Zecchini di Grosseto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Grosseto con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Reggiana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.

