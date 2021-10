DIRETTA/ Grosseto Vis Pesaro video streaming tv: è il primo incrocio ufficiale

DIRETTA GROSSETO VIS PESARO: I TESTA A TESTA

La diretta di Grosseto Vis Pesaro scriverà oggi pomeriggio una piccola pagina di storia del calcio italiano, perché la partita tra toscani e marchigiano sarà la prima di sempre tra queste due società. Di conseguenza non possiamo fare un testa a testa “storico” tra Grosseto e Vis Pesaro, dunque possiamo dedicarci piuttosto a fare un confronto tra il valore delle rose a disposizione dei due allenatori secondo il noto sito Internet specializzato Transfermarkt.

Siamo al valore di 3,19 milioni di euro complessivi per la rosa del Grosseto, cioè 133.000 euro di media per ogni calciatore sotto contratto con il sodalizio toscano, mentre per la Vis Pesaro siamo a 3,65 milioni complessivi e 130.000 euro medi per ogni giocatore dei marchigiani, che sono di più. Differenze sulla carta non così evidenti tutto sommato, chissà però se lasceranno il segno anche sul campo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GROSSETO VIS PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Grosseto Vis Pesaro non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

GROSSETO VIS PESARO: GLI OSPITI TENTANO IL COLPACCIO!

Grosseto Vis Pesaro, in diretta domenica 31 ottobre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Carlo Zecchini di Grosseto, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. I maremmani si presentano all’appuntamento scottati dall’ultimo ko in casa dell’Imolese. Un pesante 5-0 incassato sul campo degli emiliani dopo due pareggi interni contro Reggiana e Teramo, con l’attacco della squadra allenata di Magrini che fa ancora fatica con 2 soli gol realizzati negli ultimi 6 impegni di campionato.

Proverà ad approfittare di questa difficoltà una Vis Pesaro reduce invece da una vittoria in campionato contro il Gubbio, match difficile considerando la solidità degli umbri in questo campionato. Per i marchigiani 3 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 6 sfide di campionato, passi in avanti importanti che hanno portato la squadra ad agganciare il sesto posto in classifica. Risultati importanti da consolidare ora contro un avversario che vuole superare però le sue ultime difficoltà.

PROBABILI FORMAZIONI GROSSETO VIS PESARO

Le probabili formazioni della diretta Grosseto Vis Pesaro, match che andrà in scena allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto. Per il Grosseto, Lamberto Magrini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Barosi; Verducci, Ciolli, Seniega, Raimo; Vrdoljak, Cretella, Artioli; Serena; Arras, Moscati. Risponderà la Vis Pesaro allenata da Marco Banchini con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Farroni; Manetta, Gavazzi, Cusumano; Piccinni, Astrologo, Coppola, Giraudo; Rossi; Gucci, De Respinis.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Carlo Zecchini di Grosseto ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Grosseto con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Pontedera, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.



