DIRETTA RIMINI VIS PESARO, SFIDA PLAYOFF

Uno scontro potenzialmente in zona playoff: la diretta Rimini Vis Pesaro ci racconterà un match sulla carta molto interessante ed equilibrato da due squadre che occupano rispettivamente la decima e ottava posizione in classifica. Appuntamento venerdì 22 novembre alle ore 20:30.

Video Sestri Levante Rimini (0-3)/ Gol e highlights: la chiude Parigi! (Serie C, 17 novembre 2024)

I padroni di casa hanno registrato tre esiti diversi in altrettante gare nel mese di novembre: sconfitta a Gubbio per 1-0. pareggio casalingo contro la Torres per 1-1 e infine il rotondo 3-0 al Sestri Levante firmato Falbo, Piccoli e Parigi.

La Vis Pesaro è in leggero calo dopo le tre vittorie consecutive con Carpi, Gubbio e Pescara. Infatti le ultime uscite della squadra biancorossa sono il ko contro la Pianese per 2-0 e l’1-1 casalingo con l’Ascoli, reti di Cannavò e Corazza su rigore al 94esimo.

Diretta/ Sestri Levante Rimini (risultato finale 0-3): tris con Parigi! (Serie C, 17 novembre 2024)

DOVE VEDERE DIRETTA TV RIMINI VIS PESARO, STREAMING VIDEO

Se è nel vostro interesse vedere in tv la diretta Rimini Vis Pesaro dovrete essere abbonati al pacchetto Calcio di Sky.

L’applicazione Sky Go, inoltre, vi permetterà di osservare la diretta Rimini Vis Pesaro in streaming video su tutti i dispositivi mobili.

LE PROBABILI FORMAZIONI RIMINI VIS PESARO

Ora è il momento di vedere insieme le probabili formazioni Rimini Vis Pesaro. La squadra di casa si disporrà secondo il modulo 3-5-2 con Colombi in porta, difeso dal trio Longobardi, Megelatisi e Bellodi. Da destra verso sinistra Cinquegrano, Lombardi, Langella, Piccoli e Falbo con Chiarella-Cernigoi davanti.

Video Vis Pesaro Ascoli (1-1) / Gol e highlights: tante emozioni, pari nel finale (Serie C, 15 Novembre 2024)

La Vis Pesaro opta per un 3-4-2-1 con Vukovic alle spalle di Dove, Afonso Peixoto e Palomba. Agiranno da esterni Zoia e Orellana con Tonucci in coppia con Pganini. Davanti Nicastor e Cannavò con Di Paolo da trequartista.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE RIMINI VIS PESARO

Infine interessante il discorso quote per le scommesse Rimini Vis Pesaro. La squadra che sulla carta sembra avere qualcosa in più è quella di casa a 2.20. I biancorossi ospiti sono dati a 3.30 mentre il pareggio è a 2.95.

Il Gol, vale a dire entrambe le squadre a segno, è offerto dai bookmakers a 1.92 dunque più alto del No Gol a 1.72. Over e Under con soglia di 2.5 a 2.25 e 1.50.