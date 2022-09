Diretta/ Gubbio Alessandria streaming video tv: umbri ambiziosi (Serie C)

DIRETTA GUBBIO ALESSANDRIA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Gubbio Alessandria, in diretta mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Pietro Barbetti di Gubbio, sarà una sfida valida per la 3^ giornata del campionato di Serie C. Umbri ambiziosi dopo una partenza incoraggiante nelle prime due giornate, in cui i rossoblu hanno ottenuto 4 punti. Gubbio vincente in casa all’esordio contro il Montevarchi e poi fermato sul pari dalla Fermana in trasferta, con un gol di Portanova al 91′ che non è bastato a fare bottino pieno, visto il pari di Gkertsos al 95′.

DIRETTA/ Alessandria Entella (risultato finale 1-3): Faggioli chiude col tris!

L’Alessandria continua a pagare i problemi di una rosa costruita all’ultimo minuto, ricca di giovani e nettamente ridimensionata rispetto all’ultimo campionato di Serie B. Dopo il ko all’esordio in casa dell’Imolese è arrivato l’1-3 casalingo subito dall’Entella, con i rischi di una stagione nera che sembrano approssimarsi. Il 13 febbraio 2011 Gubbio e Alessandria si sono affrontate per l’ultima volta in campionato allo stadio Barbetti, vittoria di misura degli umbri in quell’occasione.

DIRETTA/ Fermana Gubbio (risultato finale 1-1): pari in extremis di Gkertsos!

GUBBIO ALESSANDRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gubbio Alessandria non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (anche se ci saranno collegamenti nel contenitore Diretta Gol Serie C di Sky), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Imolese Alessandria (risultato finale 1-0): basta un gol di Stijepovic

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO ALESSANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Gubbio Alessandria, match che andrà in scena allo stadio Pietro Barbetti di Gubbio. Per il Gubbio, Piero Braglia schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Gennaro; Morelli, Signorini, Redolfi, Bonini; Spina, Rosaia, Corsinelli; Arena, Vazquez, Francofonte. Risponderà l’Alessandria allenata da Fabio Rebuffi con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Marietta; Rota, Checchi, Sini; Ascoli, Nichetti, Filip, Lombardi; Ghiozzi Galeandro, Nepi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Gubbio Alessandria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Gubbio con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo dell’Alessandria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.75.

© RIPRODUZIONE RISERVATA