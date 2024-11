DIRETTA GUBBIO PESCARA, TAURINO TENTA IL COLPACCIO

La diciassettesima giornata del Girone B di Serie C prosegue con la diretta Gubbio Pescara in campo sabato 30 novembre alle 17,30. La classifica parla di due squadre divise da 15 punti ma il momento di forma degli abruzzesi potrebbe concedere la grande chance ai padroni di casa. Il Gubbio di Taurino è su una montagna russa e si trova al decimo posto in classifica dopo aver perso nell’ultima giornata contro l’Ascoli. Reduce da una sconfitta ma ancora primo in classifica, invece, il Pescara di Baldini che ha perso l’ultima giornata giocando in casa contro il Pineto.

DIRETTA GUBBIO PESCARA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Seguire la diretta Gubbio Pescara sarà possibile solo attraverso i canali Sky che trasmetterà la partita anche sulle piattaforme streaming di Sky GO e NOW TV. Per non perdervi le migliori azioni e le emozioni di questa partita potrete, inoltre, seguire anche la nostra diretta testuale.

GUBBIO PESCARA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Analizziamo insieme anche le formazioni in vista di questa interessante sfida. Il Gubbio di Taurino andrà in campo con il suo solito 3-5-2 ma dovrà fare a meno di Iaccarino e Corsinelli a centrocampo perché entrambi squalificati. A completare il centrocampo insieme a Rosaia ci saranno Franchini e Conti con una difesa formata da D’Avino, Stramaccioni e Signorini. Zallu e Pirrello agiranno sulle fasce a sostegno di un attacco completato da D’Ursi e Maisto.

Anche Baldini avrà una pesante squalifica con Plizzari che non potrà giocare contro il Gubbio e verrà sostituito da Saio. A difendere la sua porta ci penseranno Brosco e Pellacani con Pierozzi e Moruzzi come terzini. Il tridente offensivo è il solito e sarà formato da Merola, Vergani e Canigiano.

GUBBIO PESCARA, LE QUOTE

Il pronostico sorride agli ospiti nella diretta Gubbio Pescara, infatti le quote Snai indicano a 2,00 il segno 2 in caso di successo del Delfino. Si sale poi invece su quotazioni molto simili per le altre due opzioni, dal momento che il segno X è indicato a 3,20, mentre in caso di vittoria del Gubbio ecco che il segno 1 varrebbe 3,45 volte la posta in palio.