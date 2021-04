Diretta/ Gubbio Carpi (Serie C) streaming video tv: umbri in bilico

DIRETTA GUBBIO CARPI: UNA PARTITA DECISA DA EPISODI?

Gubbio Carpi, in diretta sabato 3 aprile 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Pietro Barbetti di Gubbio, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Umbri in bilico dopo l’ultima sconfitta in casa del Cesena, la seconda nelle ultime 3 partite disputate dalla formazione allenata da Vincenzo Torrente. Il Gubbio si è reso protagonista di una risalita brillante dalla zona retrocessione fino alla soglia della zona play off, ora lontana solo 2 lunghezze: ma il ko di Cesena ha rappresentato un’occasione sprecata non indifferente, col Gubbio che vuole vivere il finale di stagione credendo il quei play off che sembrano invece ormai definitivamente sfuggiti al Carpi.

Che pareggiando in casa contro la Virtus Verona ha interrotto almeno una serie di 3 sconfitte consecutive, ma la squadra allenata da Pochesci dovrà innanzitutto mantenersi a distanza da una zona play out ora lontana solo 4 lunghezze, col Legnago Salus quartultimo ormai avvicinatosi minacciosamente a un Carpi che era partito con ben altre ambizioni a inizio stagione.

DIRETTA GUBBIO CARPI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gubbio Carpi non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO CARPI

Le probabili formazioni della sfida tra Gubbio e Carpi presso lo stadio Pietro Barbetti. I padroni di casa allenati da Vincenzo Torrente scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Zamarion; Formiconi, Uggè, Signorini, Ferrini; Sainz-Maza, Megelaitis, Malaccari; Pasquato; Pellegrini, Fedato. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Sandro Pochesci con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Pozzi; Gozzi, Venturi, Sabotic; Eleuteri, Bellini, Fofana, Ghion, Lomolino; Giovannini, De Sena.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Gubbio e Carpi, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.95 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.35 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.80 volte la posta scommessa.

