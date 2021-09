Diretta/ Gubbio Entella streaming video tv: esame umbro per i liguri (Serie C)

DIRETTA GUBBIO ENTELLA: RISULTATO IN EQUILIBRIO

Gubbio Entella, in diretta sabato 18 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Pietro Barbetti di Gubbio, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato di Serie C. Esame umbro per i liguri che hanno dimostrato ancora di faticare un po’ nell’adattarsi alla nuova realtà del campionato di terza serie. Dopo la sconfitta di Montevarchi però per i biancocelesti la risposta importante c’è stata: ritorno alla vittoria in campionato in casa contro la Lucchese e colpo esterno in Coppa Italia sul sempre difficile campo del Cesena. Per questo il match in Umbria sarà importante sul piano della continuità.

Il Gubbio infatti ha dimostrato grande solidità nelle prime 3 partite di campionato: 2 pareggi e una vittoria per la squadra allenata da Vincenzo Torrente che, dato da non sottovalutare, non ha ancora subito un singolo gol. Porta ancora inviolata per i rossoblu, il match con l’Entella dirà se il Gubbio potrà davvero essere una pretendente ai play off quest’anno, saltando la “barriera” della zona di metà classifica che a volte può procurare dei rischi che gli umbri di sicuro non vogliono correre.

DIRETTA GUBBIO ENTELLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gubbio Entella non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO ENTELLA

Le probabili formazioni di Gubbio Entella, match che andrà in scena allo stadio Pietro Barbetti di Gubbio. Per il Gubbio, Vincenzo Torrente schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ghidotti; Oukhadda, Redolfi, Signorini, Aurelio; Malaccari, Cittadino, Bulevardi; Fantacci, Sarao, Arena. Risponderà l’Entella allenata da Gennaro Volpe con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Paroni; Di Cosmo, Coppolaro, Pellizzer, Barlocco; Dessena, Paolucci, Cicconi; Schenetti; Morosini, Magrassi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Pietro Barbetti di Gubbio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Gubbio con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo dell’Entella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.

