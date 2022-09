Diretta/ Gubbio Montevarchi streaming video tv: umbri alla verifica (Serie C)

DIRETTA GUBBIO MONTEVARCHI: UMBRI FAVORITI!

Gubbio Montevarchi, in diretta domenica 4 settembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Pietro Barbetti di Gubbio, sarà una sfida valida per la 1^ giornata del campionato di Serie C. Umbri alla verifica dopo un ottimo precampionato, con vittorie in amichevoli di livello come quella contro la Vis Pesaro e quella contro il Catanzaro, battuto con un tris dagli eugubini che sembrano già in un buon momento di forma.

Il Montevarchi ha perso contro la Ternana e vinto un test conto i dilettanti del Ghivizzano Borgo, con la formazione toscana che mira innanzitutto a confermarsi per una salvezza tranquilla in terza serie. Il 19 dicembre 2021 il Gubbio ha vinto 1-0 l’ultimo precedente interno contro il Montevarchi, che ha vinto però il 23 aprile scorso la sfida interna nel match di ritorno, in un quadro di sostanziale equilibrio tra le due squadre nella passata stagione.

DIRETTA GUBBIO MONTEVARCHI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gubbio Montevarchi non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO MONTEVARCHI

Le probabili formazioni della diretta Gubbio Montevarchi, match che andrà in scena allo stadio Pietro Barbetti di Gubbio. Per il Gubbio, Piero Braglia schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Gennaro; Redolfi, Signorini, Migliorini; Arena, Bulevardi, Bontà, Spina, Semeraro; Sarao, Mbakogu. Risponderà il Montevarchi allenato da Roberto Malotti con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Mazzini; Mané, Tozzuolo, Martinelli; Lischi, Biagi, Amatucci, Barranca; Giordani; Gambale, Jallow.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE GUBBIO MONTEVARCHI

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Gubbio Montevarchi, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Gubbio con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.42, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo del Montevarchi, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.50.

