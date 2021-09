Diretta/ Gubbio Pescara streaming video tv: primato da consolidare (Serie C)

DIRETTA GUBBIO PESCARA: ABRUZZESI ANCORA IMBATTUTI!

Gubbio Pescara, in diretta martedì 28 settembre 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Pietro Barbetti di Gubbio, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie C. Gli abruzzesi cercano di nuovo di isolarsi in testa alla classifica, col primato solitario perduto dopo l’ultima giornata e il pareggio casalingo contro la Viterbese, un esame di maturità mancato dai biancazzurri che comunque restano imbattuti nel loro cammino iniziale nella terza serie.

Il Gubbio è un cliente sempre ostico, anche gli umbri sono rimasti imbattuti nelle prime cinque partite di campionato, con tre pareggi e due vittorie. Nell’ultima sfida di campionato la squadra allenata da Vincenzo Torrente ha confermato la sua solidità, pareggiando sul campo del Grosseto. Ultimo precedente a Gubbio nel campionato di Serie B, il 28 aprile 2021: Pescara vincente con un secco 0-2 allo stadio Barbetti con reti messe a segno da Sansovini e Lorenzo Insigne, nell’anno della promozione in Serie A della squadra allenata da Zdenek Zeman.

DIRETTA GUBBIO PESCARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gubbio Pescara non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO PESCARA

Le probabili formazioni della diretta Gubbio Pescara, match che andrà in scena al Pietro Barbetti di Gubbio. Per il Gubbio, Vincenzo Torrente schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ghidotti, Oukhadda, Signorini, Redolfi, Aurelio; Bulevardi, Cittadino, Malaccari; Arena, Sarao, Mangni. Risponderà il Pescara allenato da Gaetano Auteri con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Di Gennaro; Ingrosso, Drudi, Illanes; Zappella, Rizzo, Memushaj, Nzita; Galano, D’Ursi, Rauti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Pietro Barbetti di Gubbio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Gubbio con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Pescara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.



