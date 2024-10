DIRETTA GUBBIO PONTEDERA, GRANATA IN PIENA ZONA RETROCESSIONE

La diretta Gubbio Pontedera in programma alle ore 15 di domenica 20 ottobre 2024 per la decima giornata del girone B della Serie C 2024/2025 ci presenta due squadre che stanno vivendo un momento davvero diverso se si pensa al loro cammino in campionato. I padroni di casa occupano il sesto posto in solitaria avendo collezionato 15 punti fino a questo turno e, dopo gli ultimi due successi consecutivi ottenuti, vogliono senza dubbio continuare a raggiungere nuovi risultati importanti per consolidare il proprio piazzamento nei playoff promozione.

Chi non se la sta invece passando bene è la compagine ospite, rimasta attardata in diciassettesima posizione con appena 7 punti raccimolati, al pari della penalizzata Spal. I granata vogliono risollevarsi ed allontanarsi dalla zona retrocessione al più presto possibile. La designazione arbitrale dell’incontro è stata assegnata a Silvia Gasperotti, proveniente dalla sezione AIA di Rovereto, che sarà supportata dagli assistenti Stefano Vito Martinelli di Potenza e Carlo De Luca di Merano insieme con il quarto uomo Matteo Cavacini di Lanciano.

DIRETTA GUBBIO PONTEDERA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Gubbio Pontedera sarà come di consueto garantita per tutti i possessori di un abbonamento valido per Sky o Now. Gli iscritti all’emittente satellitare potranno dunque usufruire del proprio televisore per seguire il match sintonizzandosi sul canale Sky Sport 256 oppure sfruttare il servizio streaming offerto da Sky Go, in alternativa a Now TV. Possibile inoltre che la sfida venga inserita all’interno della diretta gol insieme ad altre gare in programma alle ore 15 con un canale dedicato su Sky.

GUBBIO PONTEDERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo ora di capire quali saranno le scelte dei due allenatori per la diretta Gubbio Pontedera passando dalle probabili formazioni di questa sfida. Avendo vinto nell’ultima giornata disputata in trasferta contro il Legnago Salus, il Gubbio dovrebbe riconfermarsi in campo con un 3-4-1-2 in cui l’attacco sarà composto da Tommasini, affiancato da Giovannini ed entrambi supportati da Franchni. In mediana Corsinelli, Iaccarino, Proietti e Zallu si troveranno davanti alla difesa formata da Tozzuolo, Rocchi e Stramaccioni insiene col portiere Venturi.

Maggiore incertezza aleggia invece intorno a quello che potrebbe essere il modulo scelto dal tecnico Leonardo Menichini essendosi presentati con un 4-3-2-1 nella gara persa contro la Torres e prima ancora con un 3-5-2 nella sconfitta esterna patita contro il Carpi. Sembra invece sicuro che la società voglia riavere a disposizione Jonathan Italeng al più presto possibile avendo infatti presentato ricorso nei confronti della maxi squalifica di 5 giornata rifilata al giocatore.

DIRETTA GUBBIO PONTEDERA, LE QUOTE

Le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive per il pronostico relativo all’esito finale della diretta Gubbio Pontedera ci permettono di analizzare ulteriormente questa sfida in programma per la decima giornata del girone B di Serie C. Secondo Snai, il Gubbio ha buone probabilità di aggiudicarsi i tre punti pagando l’1 a 2.10 mentre il Pontedera ha ancora meno chances di vincere, il 2 viene quotato a 3.45, piuttosto che di tornare a casa con un pareggio, visto che l’x è fissato a 2.95. Giudizi molto simili vengono presentati ad esempio pure da Bwin che paga però il 2 a 3.20, offrendo maggiori possibilità alla vittoria dei granata.