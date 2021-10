DIRETTA/ Gubbio Pontedera video streaming tv: l’ultima sfida risale al 2015

DIRETTA GUBBIO PONTEDERA: TESTA A TESTA

Ci stiamo avvicinando alla diretta di Pontedera Gubbio, partita che nella storia si è giocata appena 4 volte. Si tratta comunque di precedenti recenti, anche se l’ultima sfida è del marzo 2015: le due squadre infatti si erano incrociate nel campionato di Serie C nei campionati 2013-2014 e 2014-2015. Curiosamente, hanno prodotto un pareggio (al Barbetti, 2-2 nel primo match di sempre) e due vittorie esterne nelle altre tre partite: naturalmente una per parte, e allora possiamo ricordare quella che il Pontedera ha ottenuto in questo stadio.

Era l’ottobre 2014 e il gol decisivo lo aveva segnato Luigi Grassi al 5’ minuto, su calcio di rigore; al ritorno il Gubbio si era vendicato imponendosi con lo stesso risultato, e fermando la corsa dei toscani che erano lanciati verso i playoff. Nel quadro complessivo i toscani sono in vantaggio, avendo vinto in casa nel maggio 2014: quel giorno i toscani erano passati con Andrea Arrighini, Luigi Grassi e Manuel Pera, il gol inutile del Gubbio aveva se non altro reso più morbido il passivo e lo aveva messo a segno Vito Falconieri, quando mancavano due minuti al 90’. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA GUBBIO PONTEDERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gubbio Pontedera non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

GUBBIO PONTEDERA: SFIDA EQUILIBRATA!

Gubbio Pontedera, in diretta sabato 9 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Pietro Barbetti di Gubbio, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie C. Momenti diversi a confronto dopo l’ultima giornata di campionato che ha regalato emozioni discordanti alle due formazioni. Il Gubbio ha perso la sua imbattibilità cadendo in casa dell’Olbia: la partenza in campionato della squadra allenata da Vincenzo Torrente resta lusinghiera ma ora servirà una reazione contro un altro avversario di livello.

Il Pontedera di Ivan Maraia è infatti in risalita e nell’ultimo match disputato ha battuto 2-1 in casa l’Entella. Un successo che ha permesso ai toscani di sorpassare proprio il Gubbio in classifica, che come detto non aveva ancora perso ma aveva fatto registrare ben 4 pareggi. Il 18 aprile 2014 il Pontedera ha vinto di misura, con il punteggio di 0-1, l’ultimo precedente in casa del Gubbio, che ha invece vinto in casa dei toscani, l’8 marzo 2015, l’ultima sfida in assoluto disputata tra le due formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO PONTEDERA

Le probabili formazioni di Gubbio Pontedera, match che andrà in scena allo stadio Pietro Barbetti di Gubbio. Per il Gubbio, Vincenzo Torrente schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ghidotti, Oukhadda, Signorini, Redolfi, Aurelio; Bulevardi, Cittadino, Malaccari; Arena, Sarao, Mangni. Risponderà il Pontedera allenato da Ivan Maraia con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Sposito; Shiba, Matteucci, Espeche; Perretta, Barba, Caponi, Catanese, Milani; Magnaghi, Mutton.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Pietro Barbetti di Gubbio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Gubbio con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Pontedera, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.



