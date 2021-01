Diretta/ Gubbio Sambenedettese (Serie C) streaming video e tv: squadre in risalita

DIRETTA GUBBIO SAMBENEDETTESE: SFIDA APERTA!

Gubbio Sambenedettese, in diretta dallo stadio Pietro Barbetti, in programma sabato 30 gennaio 2021 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Squadre in risalita che si affrontano a caccia dei rispettivi obiettivi, pur trovandosi alle prese con risultati diversi nelle ultime partite disputate. Il Gubbio infatti dopo 2 vittorie e 1 pareggio nei precedenti 3 incontri disputati è caduto sul difficile campo del Modena, con gli emiliani che sono comunque tra le squadre che stanno provando a giocarsi il salto diretto in Serie B. La Sambenedettese ha lanciato invece uno squillo importante con un roboante 5-1 inflitto al Carpi. Gli emiliani si erano portati in vantaggio ma i marchigiani hanno reagito in maniera veemente, con i gol di Cristini, Lescano (doppietta), Angiulli e Masini che hanno dimostrato come la Samb possa aspirare a un posto di rilievo tra le squadre che parteciperanno ai play off, con la vetta che comunque, a 7 punti di distanza, non è ancora del tutto irraggiungibile per i rossoblu.

DIRETTA GUBBIO SAMBENEDETTESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gubbio Sambenedettese non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO SAMBENEDETTESE

Le probabili formazioni della sfida tra Gubbio e Sambenedettese allo stadio Pietro Barbetti di Gubbio. I padroni di casa allenati da Vincenzo Torrente scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Cucchietti, Formiconi, Uggè, Signorini, Ferrini; Oukhadda, Malaccari, Sainz Maza; Pasquato; Gomez, Pellegrini. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Mauro Zironelli con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Nobile; D’Ambrosio, Cristini, Enrici; Masini, Mawuli, Rocchi, Angiulli, Trillò; Nocciolini, Lescano.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Gubbio Sambenedettese: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 2.65 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 2.85 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 2.85 volte l’importo giocato con questo bookmaker.



