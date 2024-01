DIRETTA/ Guinea Bissau Nigeria video streaming tv: quasi un classico in epoca recente (22 gennaio 2024)

DIRETTA GUINEA BISSAU NIGERIA: I TESTA A TESTA

Con la diretta di Guinea Bissau Nigeria potremo seguire oggi una partita dalla tradizione praticamente inesistente, ma che negli ultimi due anni sta diventando quasi un classico. In effetti, il primo precedente assoluto risale alla scorsa edizione della Coppa d’Africa, perché Guinea Bissau e Nigeria erano nello stesso girone e mercoledì 19 gennaio 2022 ci fu la vittoria per 2-0 dei nigeriani, firmata dai gol di Umar Sadiq al 56’ minuto e William Troost-Ekong al 75’.

Successivamente, le due Nazionali sono state inserite nello stesso girone di qualificazione per questa Coppa d’Africa e il dato curioso è che entrambi gli incontri sono stati vinti dalla squadra in trasferta: colpaccio 0-1 della Guinea Bissau in Nigeria venerdì 24 marzo 2023 con il gol di Mama Baldé al 29’ minuto; risposta sempre per 0-1 con il gol su calcio di rigore di Moses Simon al 30’ per la vittoria della Nigeria nella partita di ritorno in Guinea Bissau. Oggi dunque ci attende la quarta partita ufficiale in due anni, sta diventando una sorta di appuntamento fisso… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GUINEA BISSAU NIGERIA, STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire la Coppa d’Africa 2024 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Guinea Bissau Nigeria sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti.

L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

GUINEA BISSAU NIGERIA: OSIMHEN VUOLE GLI OTTAVI

La diretta Guinea Bissau Nigeria, in programma lunedì 22 gennaio alle ore 18:00, racconta della terza giornata del Gruppo A di Coppa d’Africa. La Nazionale verde-giallo-rossa è ormai spalle al muro. Infatti, soltanto una vittoria con risultati favorevoli dagli altri campi potrebbe far sognare gli ottavi alla Guinea Bissau, sconfitta sia dalla Costa d’Avorio per 2-0 sia nel 4-2 contro la Guinea Equatoriale.

La Nigeria invece è ancora imbattuta anche se il pareggio all’esordio contro la Guinea Equatoriale aveva destato un po’ di sospetti su un gruppo molto talentuoso, ma al tempo stesso con tantissima pressione addosso. La prova del nove era la sfida contro la Costa d’Avorio paese ospitante ed è stata superata grazie al rigore di Troost-Ekong al 55′.

GUINEA BISSAU NIGERIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Guina Bissau Egitto vedono la squadra ancora a zero punti schierarsi col 4-3-3. Tra i pali Djoco, difesa quattro con Encada, Sangante, Djalo e Cande. A centrocampo Cassama giocherà assieme a Bikel e Semedo mentre in avanti Rodrigues, Balde e Mane.

La Nigeria replica con l’assetto tattico 4-2-3-1. In porta Nwabili, reparto arretrato formato da Ola Aina, Ajayi, Troost-Ekong e Zaidu. Nella zona nevralgica del campo agiranno Onyeka e Bassey con Lookman, Iwobi e Chukwueze nel ruolo di trequartisti dietro a Osimhen.

GUINEA BISSAU NIGERIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Guinea Bissau Egitto danno per favorito il 2 a 1.20. Secondo bet365, il segno X del pareggio è offerto a 6.50 e l’1 a quindici volte la posta in palio.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol segnati nel match, sta a 1.90 con l’Under a 1.95. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 3.25 e 1.33.

