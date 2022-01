DIRETTA/ Guinea Gambia video streaming tv: ci sono appena 5 precedenti

DIRETTA GUINEA GAMBIA: TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Guinea Gambia, possiamo dire qualcosa in più sulla storia di questa partita che oggi pomeriggio sarà valida per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2021. I precedenti sono appena cinque, dei quali ben tre in amichevoli, dunque non si può parlare di un match di grande tradizione e le partite ufficiali sono appena due. Il bilancio complessivo sorride leggermente al Gambia, che vanta infatti due successi e altrettanti pareggi a fronte della sola vittoria per la Guinea, ma si tratta di differenze minime.

L’unico precedente davvero recente è un’amichevole vinta dal Gambia per 1-0 venerdì 7 giugno 2019, mentre le due sfide ufficiali risalgono a una fase di qualificazione per la Coppa d’Africa, per la precisione nel 2007 verso il torneo del 2008: la Guinea andò a vincere per 0-2 in Gambia, mentre al ritorno ci fu un pareggio per 2-2. Ancora prima c’erano state altre due amichevoli, con una vittoria del Gambia per 1-0 e un pareggio per 1-1. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GUINEA GAMBIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come per tutte le partite di Coppa d’Africa, anche la diretta tv di Guinea Gambia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: il torneo infatti è un’esclusiva della piattaforma Discovery Plus, questo broadcaster fornisce tutte le gare della competizione e dunque per accedere alle immagini bisognerà sottoscrivere un abbonamento per la visione in diretta streaming video, che naturalmente sarà poi disponibile utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

RISULTATO INCERTO!

Guinea Gambia, in diretta lunedì 24 gennaio 2022 alle ore 17.00 presso il Kouekong Stadium di Bafoussam sarà una sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa. Sfida equilibrata sulla carta tra due formazioni che festeggerebbero con grande enfasi l’accesso ai quarti di finale della competizione. I guineani hanno perso l’opportunità di qualificarsi da primi nel girone perdendo l’ultimo match contro lo Zimbabwe, pur eliminato all’ultimo posto nel girone, chiudendo alle spalle del Senegal.

Anche il Gambia ha sfiorato il primo posto nel girone, chiudendo a 7 punti assieme al Mali dopo la vittoria con la Tunisia ma perdendo il primo posto a causa della differenza reti sfavorevole. Gambia comunque imbattuto e tra le formazioni che hanno rappresentato una rivelazione in questo primo turno di Coppa d’Africa. Il match è inedito, Guinea e Gambia non si sono mai affrontate in una partita ufficiale di un grande torneo per Nazionali.

PROBABILI FORMAZIONI GUINEA GAMBIA

Le probabili formazioni della diretta Guinea Gambia, match che andrà in scena al Kouekong Stadium di Bafoussam. Per la Guinea, Kaba Diawara schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Keita; Sow, Camara, Conte, Sylla; Cisse, Diawara, Moriba; Bayo Guillavogui, Keita. Risponderà il Gambia allenato da Tom Saintfiet con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Gayé; Gomez, Colley, Sonko-Sundberg; Janko, Darboe, Adams, Bobb, Touray; Barrow, Ceesay.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Guinea Gambia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Guinea con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.85, mentre l’eventuale successo del Gambia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.



