Diretta Halep Pliskova/ Internazionali d’Italia Roma 2020 streaming video: finale Wta

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2020: FINALE HALEP-PLISKOVA!

Agli Internazionali d’Italia Roma 2020 è arrivato il momento della finale femminile: il Foro Italico apre le porte alla diretta Simona Halep vs Karolina Pliskova, che si giocherà alle ore 14:30 di lunedì 21 settembre. Si conclude dunque all’inizio della settimana, in modo inusuale ma dettato dal calendario stringato: solo la scorsa domenica infatti agli Us Open c’era la finale maschile e, immediatamente dopo, i giocatori sono volati a Roma per la transizione sulla terra rossa e un torneo che ci ha regalato tante sorprese, assenze illustri ma anche emozionanti ritorni.

Dunque ci apprestiamo a vivere la finale Wta, per scoprire chi scriverà nell’albo d’oro il suo nome, sotto quello di Karolina Pliskova che aveva trionfato l’anno scorso: la stessa ceca potrebbe fare il bis esattamente come Elina Svitolina, che aveva fatto back to back nel 201 e 2018. In finale, curiosamente, l’ucraina aveva battuto per due volte la stessa Halep: la rumena si è presentata agli Internazionali d’Italia Roma 2020 con la testa di serie numero 1 del tabellone – per l’assenza di Ashleigh Barty, non ancora rientrata dopo il lockdown – e nella semifinale contro Garbine Muguruza ha saputo spuntarla pur servendo male e rischiando parecchio. Sarà allora interessante scoprire chi vincerà questa finale del tabellone femminile al Foro Italico…

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE HALEP PLISKOVA AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2020

La diretta tv della finale femminile agli Internazionali d’Italia Roma 2020 è affidata a SuperTennis: la web-tv federale che trovate al numero 64 del vostro telecomando, accessibile anche attraverso il decoder di Sky al canale 224, ha mandato in onda l’intero programma del torneo Wta al Foro Italico. Anche per l’ultimo atto sarà possibile seguire il match in diretta streaming video, servizio fornito dalla stessa emittente sul sito www.supertennis.tv. Sul portale ufficiale www.internazionalibnlditalia.com troverete invece tutte le informazioni utili sulle due avversarie e i contenuti multimediali.

DIRETTA HALEP PLISKOVA: RISULTATI E CONTESTO

La finale femminile agli Internazionali d’Italia Roma 2020 è dunque Halep Karolina Pliskova: la ceca si può forse definire la grande incompiuta del circuito Wta perché, giunta a 28 anni e già numero 1 al mondo, non è mai riuscita a vincere un singolo Slam disputando una sola finale, quella degli Us Open 2016 persa contro Angelique Kerber. Dotata forse del miglior servizio tra le sue colleghe, ha un gioco piatto ed efficace quando può essere caricato di potenza, ma nel tempo la ceca ha imparato a essere anche varia nelle soluzioni come dimostrano i risultati sulla terra.

Simona Halep per un certo periodo ha dato la sensazione che mancasse qualcosa: una serie di trofei messi in bacheca ma mai il piatto grosso, perdendo anche finali in maniera grossolana (su tutte quella del Roland Garros contro Jelena Ostapenko). Poi però gli Slam sono arrivati, per la precisione gli Open di Francia e soprattutto Wimbledon; adesso vedremo se saprà finalmente prendersi questo titolo agli Internazionali d’Italia, dopo aver perso due finali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA