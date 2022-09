Diretta Hearts Basaksehir/ Streaming video tv: già decisiva (Conference League)

Diretta Hearts Basaksehir va in scena alle ore 18.45 di giovedì 8 settembre 2022: al Tynecastle Stadium di Edimburgo si gioca per la prima giornata del gruppo A di Conference League 2022-2023. Le due squadre compongono il girone insieme a Fiorentina e Rfs e questa partita sarà già decisiva per le sorti del gruppo: chi vince si candida di diritto alla fase ad eliminazione diretta insieme ai gigliati di Vincenzo Italiano.

Sia Hearts che Basaksehir sono reduci dal turno preliminare di Conference League, dove hanno rispettivamente superato Zurigo e Anversa. Le due squadre arrivano a questo appuntamento da momenti molto diversi: gli scozzesi sono reduci da quattro sconfitte in cinque partite, mentre i turchi hanno raccolto tre vittorie e due pareggi.

DIRETTA HEARTS BASAKSEHIR STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Hearts Basaksehir sarà trasmessa da Sky Sport, Now e Dazn: gli abbonati Sky dunque potranno avvalersi del loro decoder per assistere alla partita di Conference League, ovviamente con la possibilità di seguirne le immagini in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Stesso discorso per quanto concerne le altre due piattaforme.

PROBABILI FORMAZIONI HEARTS BASAKSEHIR

Andiamo adesso a conoscere le probabili formazioni della diretta Hearts Basaksehir. Iniziamo la nostra analisi dalla formazione scozzese, schierata dal tecnico Neilson con il consueto 4-2-3-1: Gordon, Sibbick, Neilson, Kingsley, Cochrane, Devlin, Halliday, McKay, Grant, Mackay-Steven, Humphrys. Passiamo adesso alla formazione allenata dall’ex Inter Emre Belozoglu, in campo con il 4-3-3: Babacan, Caicara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Tekdemir, Biglia, Ozcan, Gurler, Okaka, Chouiar.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Turchi favoriti per la vittoria: questo quanto dicono le quote per le scommesse della diretta Hearts Basaksehir. Prendiamo come riferimento i dati offerti dai bookmakers di Eurobet: la vittoria degli Hearts è data a 3,50, il pareggio è dato a 3,00, mentre la vittoria del Basaksehir è data a 2,20. Non ci sarà una pioggia di reti secondo gli analisti: l’Under 2,5 è dato a 1,70, mentre l’Over 2,5 è quotato 2,02. Quote abbastanza simili per No Gol e Gol, rispettivamente a 1,95 re 1,75.











