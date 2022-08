Diretta/ Hertha Dortmund (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia, via!

DIRETTA HERTHA DORTMUND (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

C’è anche un po’ d’Italia nella diretta di Hertha Dortmund. Basti guardare le probabili formazioni per rendersi conto che ci saranno in campo due calciatori che a modo loro hanno fatto la storia del nostro campionato. Tra i padroni di casa troviamo davanti nel tridente completato da Selke e Lukebakio, Stevan Jovetic. Il fantasista montenegrino era arrivato in Italia nel 2008 pescato giovanissimo dal Partizan dai viola della Fiorentina. In Toscana si era imposto a suon di gol e grandi prestazioni tanto che alcuni lo avevano paragonato al genio Dejan Savicevic. Questo lo aveva portato nel 2013 al Manchester City dove erano iniziati i problemi fisici.

Il ritorno in Italia all’Inter non aveva fruttato i risultati desiderati per poi vederlo girovagare tra Siviglia, Monaco e appunto Hertha Berlino. Dall’altro lato troviamo invece il roccioso centrocampista Emre Can che in Italia ha giocato dal 2018 al 2020 con la Juventus non lasciando un buon ricordo se non nel ruolo di centrale destro nella difesa a tre in un Juventus Atletico Madrid 3-0 che i tifosi ricordano ancora bene. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA HERTHA DORTMUND STREAMING VIDEO E TV

Anche per quest’anno l’unico modo per seguire la diretta tv di Hertha Dortmund sarà attraverso Sky Sport per quanto riguarda naturalmente gli abbonati, con la pay tv satellitare che detiene infatti i diritti per la trasmissione in esclusiva dei match della Bundesliga tedesca. La diretta streaming video invece sarà disponibile per tutti gli abbonati Now, oltre che tramite l’applicazione Sky Go per dispositivi mobili, pc e smart tv.

OSPITI FAVORITI!

Hertha Dortmund, in diretta sabato 27 agosto 2022 alle ore 15.30 presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera, sarà una sfida valida per la 4^ giornata della Bundesliga tedesca. Esame giallonero con il Borussia Dortmund che arriva dalla rocambolesca sconfitta interna contro il Werder Brema. All’89’ il Dortmund conduceva comodamente 2-0 e al 95′ si è trovato ko sul 2-3, sconfitta che andrà ora evitata per evitare strascichi.

Avvio difficile in Bundesliga anche per l’Hertha Berlino, ko nell’ultimo match in casa del Monchengladbach e all’esordio nel derby contro l’Union Berlino, con l’unico punto conquistato col pari in casa alla seconda giornata contro l’Eintracht Francoforte. Il 18 dicembre 2021 l’Hertha ha vinto per 3-2 l’ultimo punteggio casalingo contro il Dortmund, che non passa in campionato nella capitale dal 2-5 del 21 novembre 2020.

PROBABILI FORMAZIONI HERTHA DORTMUND

Le probabili formazioni della diretta Hertha Dortmund, match che andrà in scena all’Olympiastadion di Berlino. Per l’Hertha, Sandro Schwarz schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Christensen; Kenny, Dardai, Kempf, Plattenhatdt; Tousart, Sunjic, Serdar; Lukebakio, Selke, Jovetic. Risponderà il Borussia Dortmund allenato da Edin Terzic con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Kobel; Meunier, Hummels, Akanji, Guerreiro; Bellingham, Emre Can; Hazard, Adeyemi, Reus; Modeste.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Hertha Dortmund, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida della Bundesliga tedesca. La vittoria dell’Hertha con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.33, mentre l’eventuale successo del Dortmund, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.65.











