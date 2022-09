Diretta/ Imolese Alessandria streaming video tv: grigi, anno zero (Serie C)

DIRETTA IMOLESE ALESSANDRIA: SFIDA PIENA DI SORPRESE

Imolese Alessandria, in diretta domenica 4 settembre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Romeo Galli di Imola, sarà una sfida valida per la 1^ giornata del campionato di Serie C. Anno zero per i grigi che dopo un momento molto difficile e una totale rifondazione della squadra hanno incassato la nuova dichiarazione d’intenti del presidente Di Masi, dopo la retrocessione dalla Serie B chiamato a rifondare puntando soprattutto su un progetto basato sui giovani.

Dall’altra parte l’Imolese dopo la salvezza ottenuta all’ultimo tuffo contro la Pistoiese nei play out cerca una stagione più tranquilla, con gli emiliani che hanno vinto in amichevole contro il Ravenna. Un cambio di situazione va comunque contemplato per un’Imolese l’anno scorso costantemente in zona pericolo, ansie da evitare per non vivere una nuova stagione con il cuore in gola.

DIRETTA IMOLESE ALESSANDRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Imolese Alessandria non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE ALESSANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Imolese Alessandria, match che andrà in scena allo stadio Romeo Galli di Imola. Per l’Imolese, Mauro Antonioli schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nannetti; Cerretti, Zagnoni, De Vito; Scremin, Zanon, Bensaja, Faggi, Annan; Dopico, Fonseca. Risponderà l’Alessandria allenata da Fabio Rebuffi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Marietta; Rota, Rivoira, Costanzo; Rizzo, Lombardi, Speranza, Filip, Morando; Galeandro, Ghiozzi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE IMOLESE ALESSANDRIA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Imolese Alessandria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dell’Imolese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo dell’Alessandria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.75.

