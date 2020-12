Diretta/ Imolese Cesena (Serie C) streaming video tv: crisi nera per i rossoblu

DIRETTA IMOLESE CESENA: DERBY IN DISCESA PER I ROMAGNOLI?

Imolese Cesena in diretta dallo stadio Galli di Imola, mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 12.30, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone B. Crisi nera per i rossoblu padroni di casa, che in 8 giorni hanno perso altre 3 partite contro Vis Pesaro, Legnago Salus e Ravenna (queste ultime 2 in trasferta), ritrovandosi ad allungare a 8 la serie di sconfitte consecutive, la peggiore in assoluto della Serie C. Imolese ora a +1 dal Fano penultimo e a +4 dall’Arezzo ultimo, ma la squadra sembra incapace di reagire e l’impegno col Cesena non è certo il più agevole per tentare una riscossa. I romagnoli battendo la Sambenedettese in casa hanno messo in fila la loro terza vittoria consecutiva e continuano a scalare la classifica del girone, issandosi al momento in solitudine al quarto posto in classifica a -2 dal Modena terzo. Il Cesena inizia a crederci considerando che Padova e Sudtirol continuano a rimpallarsi la prima posizione e ora sono lontani solo 5 punti, con i bianconeri a loro volta reduci da 8 risultati utili consecutivi e capaci di trovare una grande continuità di rendimento nelle ultime settimane.

La diretta tv di Imolese Cesena sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

Le probabili formazioni di Imolese Cesena, sfida che andrà in scena presso lo stadio Galli di Imola. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Roberto Cevoli con un 3-5-2: Rossi; Boccardi, Carini, Cerretti Rondanini, D’Alena Lombardi, Torrasi, Tonetto; Polidori, Sall. Gli ospiti guidati in panchina da William Viali schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-3 come modulo di partenza: Nardi, Longo, Maddaloni, Ricci, Favale; Petermann, Collocolo, Steffè; Russini, Bortolussi, Capanni.

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Imolese e Cesena, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 3.00, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.10, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.35.

