DIRETTA/ Imolese Cesena video streaming tv: partita stregata per i padroni di casa

DIRETTA IMOLESE CESENA: I TESTA A TESTA

Per la diretta di Imolese Cesena diamo uno sguardo ai precedenti. Allo Stadio Romeo Galli le due squadre si sono affrontate, prima di oggi, già in altre tre occasioni. Il bilancio ci parla di un pareggio e due vittorie per gli ospiti. I rossoblù dunque non hanno mai vinto contro questo avversario in casa e l’hanno fatto solo una volta in trasferta. L’ultimo precedente risale alla scorsa stagione quando le due compagini si affrontarono per il match di ritorno. Fu una gara che terminò con un pareggio a reti inviolate. Il Cesena non vince in casa dei rossoblù dal 18 aprile del 2021, gara terminata col risultato finale di 0-2.

La partita fu equilibrata fino al minuto 65 con nessuna rete, la sbloccò Polidori su calcio di rigore. Nel finale lo stesso Polidori siglava la sua seconda rete e il personalissimo raddoppio. Nel match d’andata al Dino Manuzzi i romagnoli hanno vinto col risultato finale di 4-0. La gara fu decisa nel primo tempo con gol di Chiarello e doppietta di Corazza dopo il rosso a De Sarlo. Nel finale Corazza siglava la personale tripletta e metteva la ciliegina sulla torta. (Matteo Fantozzi)

IMOLESE CESENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Imolese Cesena sarà visibile su Sky con l’abbonamento al pacchetto Calcio così come DAZN attraverso un abbonamento annuale o mensile.

La diretta Imolese Cesena in streaming video si potrà vedere sulla piattaforma Helbiz con le alternativa rappresentate da Sky Go e DAZN attraverso computer, tablet e smartphone per i clienti abbonati.

IMOLESE CESENA: LA PENULTIMA SFIDA LA SECONDA

La diretta Imolese Cesena, match in programma domenica 12 febbraio 2023 alle ore 14:30, racconta di una partita dall’esito scontato sulla carta. I padroni di casa sono penultimi con un rendimento con una sola vittoria nelle ultime cinque con venti punti totalizzati in ventisei partite. Tutt’altra pasta il Cesena che con sedici vittorie per un totale di 54 punti e vola altissimo verso i primissimi posti, a soli quattro punti dalla testa.

I rossoblu in casa sono penultimi per rendimento con tre vittorie, un solo pareggio e ben nove sconfitte in tredici incontri, peggio solamente il San Donato. I bianconeri emiliani invece sono molto abili a conquistare punti in trasferta come dimostrano le otto vittorie in tredici sfide.

IMOLESE CESENA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Imolese Cesena vedono i rossoblu disporsi col consueto 4-4-2 con Rossi, il quartetto difensivo Cerretti-Camilleri-Maddaloni-Eguelfi. Centrocampo con Faggi, Bani, Zanon e Mamona mentre l’attacco è D’Auria e Simeri.

I bianconeri sono invece schierati col 3-4-1-2. Lewis tra i pali, in difesa ci saranno Silvestri, Prestia e Mercadante. Trequartista designato Hraiech, pacchetto di centrocampo Adamo, Bianchi, De Rose e Mustacchio. I goleador Shpendi e Corazza.

