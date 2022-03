DIRETTA/ Imolese Entella video streaming tv: sarà una partita inedita oggi

DIRETTA IMOLESE ENTELLA: TESTA A TESTA

La diretta di Imolese Entella sancisce una prima volta in assoluto. Al Romeo Galli infatti le due squadre non si sono mai affrontate prima di oggi. Quest’anno infatti è il primo che ha visto le due squadre nello stesso raggruppamento. Il match d’andata al Comunale di via Gastaldi a Chiavari è l’unico precedente ed è datato 31 ottobre 2021. La partita è terminata col risultato finale di 2-0. La partita era stata sbloccata al minuto 35 da una bella giocata di Capello. Nella ripresa con gli ingressi di Benedetti, Torrasi e Lombardi la squadra ospite provava il tutto per tutto per pareggiare.

Veniva però punita in contropiede al minuto 86 con una rete di Merkaj anche lui entrato in campo al posto di uno spento Lescano. Gli oggi padroni casa vengono da un momento molto complicato con due sconfitte di fila nelle ultime due gare e appena una rete fatta nelle ultime cinque disputate. L’ultima vittoria risale al 30 gennaio quando si imposero 1-0 in casa contro Teramo. L’Entella è tornata a vincere nell’ultimo turno dopo due pesanti ko esterni con Lucchese e Vis Pesaro.

DIRETTA IMOLESE ENTELLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Imolese Entella non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

OSPITI FAVORITI!

Imolese Entella, in diretta sabato 12 marzo 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Romeo Galli di Imola, sarà una sfida valevole per la 31^ giornata del campionato di Serie C. Liguri a caccia del podio, sempre alla rincorsa del Cesena terzo in classifica ancora distante 3 lunghezze dopo i risultati dell’ultima giornata, con l’Entella che ha saputo reagire a due sconfitte consecutive subite contro Lucchese e Vis Pesaro, battendo con un rotondo 3-0 la Carrarese.

L’Imolese divide il terzultimo posto in classifica a quota 26 punti con la Viterbese, solo 2 lunghezze avanti il Grosseto ultimo in classifica, proprio a causa della sconfitta per 2-0 nello scontro diretto contro i maremmani che ha sicuramente complicato i piani salvezza della squadra emiliana. Entella vincente 2-0 sull’Imolese nel match d’andata di questo campionato disputato a Chiavari, decisivi i gol messi a segno da Capello e Merkaj.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE ENTELLA

Le probabili formazioni della diretta Imolese Entella, match che andrà in scena allo stadio Romeo Galli di Imola. Per l’Imolese, Gaetano Fontana schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rossi; Cerretti, Angeli, Rinaldi, Liviero; A. Lombardi, D’Alena, Benedetti; L. Lombardi, Padovan, Belloni. Risponderà l’Entella allenata da Gennaro Volpe con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Borra; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Barlocco; Karic, Paolucci, Di Cosmo; Capello; Magrassi, Merkaj.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Imolese Entella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Imolese con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo dell’Entella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.80.

