DIRETTA IMOLESE FANO (RISULTATO FINALE 1-1): BOTTA E RISPOSTA, IMOLESE SALVA!

Finale di partita infuocato allo stadio Romeo Galli: al 37′ su cross di Rondanini arriva lo stacco vincente di testa di Masala, che sembra realizzare il gol salvezza per i padroni di casa. Ma c’è ancora un momento per un brivido: al 43′ su un lancio lungo Rinaldi manca l’intervento difensivo e permette a Montero di siglare il gol dell’1-1, che rimette in corsa il Fano. La doppia ammonizione di Torrasi aveva lasciato l’Imolese in dieci uomini negli ultimissimi minuti e nel recupero Barbuti ha la palla della salvezza, ma la risposta di Rossi è prontissima e l’Imolese può festeggiare la permanenza tra i professionisti: a retrocedere in Serie D è il Fano. (agg. di Fabio Belli)

RISULTATI SERIE C/ L'Avellino elimina il Palermo! Diretta gol live score

DIRETTA IMOLESE FANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Imolese Fano non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale del campionato di Serie C.

Diretta/ Avellino Palermo (risultato finale 1-0) streaming tv: irpini qualificati!

ROSSI VOLA SU RODIO

Ammonito anche Barbuti nel Fano, la partita resta sul filo del rasoio e il Fano sente il tempo stringere, mentre l’Imolese resta guardinga a difesa di un pareggio che garantirebbe la permanenza tra i professionisti. Al quarto d’ora grande occasione per il Fano con Rossi che vola a togliere il pallone da sotto la traversa su un colpo di testa di Rodio, mentre la ribattuta di Montero non ha fortuna. Ammoniti al 26′ anche Morachioli e Amadio per reciproche scorrettezze, aumenta la tensione ma la salvezza al momento è sempre in mano all’Imolese, coi marchigiani che ora dovranno tentare il tutto per tutto. (agg. di Fabio Belli)

Diretta/ Modena Albinoleffe (risultato finale 0-2): Manconi elimina i gialloblu!

PALO DI BENTIVEGNA!

Per l’Imolese la fase centrale del primo tempo è un ottimo momento e al 28′ gli emiliani vanno vicinissimi al gol con una girata di Bentivegna che si stampa sul palo, ne scaturisce poi una mischia che non trova però nessun giocatore di casa pronto a ribadire in rete. La partita si incattivisce un po’, il primo ammonito è Provenzano per un fallo su Urso, poi prima dell’intervallo arrivano cartellini gialli anche per Masala, per un fallo sempre sul malcapitato Urso, che deve anche subire un’entrataccia di Lombardi, terzo ammonito del match. Si va al riposo col risultato a reti bianche, al Fano servirà fare molto di più nella ripresa per trovare quel gol che significherebbe salvezza. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA IMOLESE FANO (RISULTATO 0-0): ROSSI ATTENTO

Prima chance per il Fano con Rossi che neutralizza un piattone di Urso, quindi risponde l’Imolese al 12′ con Tommasini che non sfrutta un assist interessante di Masala. Ancora padroni di casa in avanti al 18′ con un potente sinistro di Bentivegna che si alza sopra la traversa, quindi al 21′ Rossi non ha problemi su un colpo di testa di Ferrara. Queste le formazioni schierate dal 1′ dai due allenatori. Imolese (4-3-1-2): Rossi; Cerretti, Angeli, Carini, Aurelio; Masala, Torrasi, Provenzano; Lombardi; Tommasini, Bentivegna. A disp. Nannetti, Rondanini, D’Alena, Rinaldi, Sall, Polidori, Onisa, Morachioli, Boccardi, Piovanello, Alboni, Della Giovanna. All. Lorenzo Mezzetti. Fano (3-5-2): Viscovo; Cason, Gentile, Cargnelutti; Rodio, Carpani, Amadio, Urso, Monti; Ferrara, Barbuti. A disp. Santarelli, Meli, Sbarzella, Flores Heatley, Montero, Sarli, Mainardi, Pantaleoni, Bruno, Bernardini, Nepi, Brero. All. Alessio Tacchinardi. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA

Imolese Fano comincia fra pochissimo, possiamo allora analizzare le statistiche nella stagione regolare delle due squadre protagoniste di uno dei due playout nel girone B della Serie C, dove invece è retrocesso subito l’Arezzo e in seguito anche il Ravenna. Adesso Imolese e Fano si contendono la salvezza al termine di un campionato difficile per entrambe, con il Fano terzultimo e l’Imolese invece quartultima – ai padroni di casa andrebbe bene anche il pareggio dopo avere fatto 0-0 all’andata a Fano, grazie al migliore piazzamento. L’Imolese infatti è arrivata due lunghezze davanti al Fano, al diciassettesimo posto della graduatoria: 35 punti in classifica con nove vittorie e otto pareggi a fronte però di ben ventuno sconfitte, con 34 gol segnati e 55 invece incassati, dunque la differenza reti dell’Imolese è pari a -21. Il Fano è arrivato invece diciottesimo con 33 punti in classifica, frutto di cinque vittorie, diciotto pareggi e quindici sconfitte, con 32 gol segnati e 47 incassati, per cui la differenza reti in campionato dell’Alma Juventus Fano è stata pari a -15. Adesso però basta numeri: parola al campo, Imolese Fano comincia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA IMOLESE FANO: SI DECIDE L’ULTIMA RETROCESSIONE

Imolese Fano, in diretta sabato 29 maggio 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Romeo Galli di Imola, sarà la sfida valevole per la gara di ritorno dei play out nel girone B di Serie C. Si decide l’ultima retrocessione del campionato di terza serie: si riparte dallo 0-0 ottenuto dall’Imolese nel match d’andata in casa del Fano, un risultato importante per gli emiliani perché garantisce due risultati su tre in questo match di ritorno per la salvezza, visto che l’Imolese si è presa il vantaggio del miglior piazzamento in classifica. Il Fano passato nelle ultime settimane di campionato sotto la guida dell’ex juventino Alessio Tacchinardi ha manifestato i soliti limiti offensivi, anche se va detto che il focolaio Covid nella squadra ha messo in difficoltà la formazione marchigiana nel momento cruciale della stagione. Anche l’Imolese aveva cambiato la guida tecnica, col tecnico della Primavera Mezzetti e il suo vice Sintini affiancati nella guida tecnica dal presidente Spagnoli, intervenuto in prima persona per provare a salvare la situazione: considerando le difficoltà attraversate dall’Imolese nel corso della stagione, la salvezza sarebbe una vera e propria impresa.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE FANO

Le probabili formazioni della sfida tra Imolese e Fano allo stadio Romeo Galli. I padroni di casa allenati da Lorenzo Mezzetti scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Siano; Rondanini, Angeli, Boccardi, Aurelio; Lombardi, Torrasi, Masala; Piovanello, Polidori, Tommasini. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alessio Tacchinardi con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Viscovo; Cason, Brero, Bruno; Rodio, Gentile, Marino, Amadio, Monti; Ferrara, Barbuti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Imolese e Fano, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 2.20 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.30 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 2.90 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA