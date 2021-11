Diretta/ Imolese Gubbio streaming video tv: riscatto cercasi (Serie C)

DIRETTA IMOLESE GUBBIO: IN CERCA DI CONTINUITÀ

Imolese Gubbio, in diretta domenica 7 novembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Del Conero di Ancona, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Riscatto cercasi per due squadre reduci da una sconfitta nell’ultimo impegno di campionato. L’Imolese si mantiene al settimo posto, un ottima partenza ma dopo il roboante 5-0 al Grosseto in casa è caduta sul campo dell’Entella, mostrando ancora qualche limite di continuità nella rincorsa all’alta classifica.

Il Gubbio è lontano una sola lunghezza, ma anche gli umbri sono stati sconfitti nell’ultimo match. Dopo il ko in casa della Vis Pesaro per gli uomini di Torrente è arrivato anche uno scivolone interno contro il Siena: dopo una fase di grande solidità per il Gubbio è probabilmente questo il momento più difficile di inizio stagione. L’Imolese ha vinto 1-0 l’ultimo precedente casalingo contro il Gubbio il 25 aprile scorso, mentre il Gubbio non vince a Imola dallo 0-1 del 21 dicembre 2003.

DIRETTA IMOLESE GUBBIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Imolese Gubbio di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per poter seguire la gara, come di consueto bisognerà essere abbonati alla piattaforma digitale Eleven Sport. Tramite l’applicazione dedicata è possibile accedere alla diretta streaming video, disponendo di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE GUBBIO

Le probabili formazioni di Imolese Gubbio, match che andrà in scena al Romeo Galli di Imola. Per l’Imolese, Gaetano Fontana schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Melgrati; Lia, Angeli, Vona, Liviero; Benedetti, Boscolo Chio, D’Alena; Matarese, Belloni, Turchetta. Risponderà il Gubbio allenato da Vincenzo Torrente con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ghidotti; Lamanna, Signorini, Redolfi, Aurelio; Oukhadda, Cittadino, Bulevardi; Fantacci, Sarao, Mangni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Romeo Galli di Imola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Imolese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo del Gubbio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.



