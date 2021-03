Diretta/ Imolese Legnago Salus (Serie C) streaming video tv: punti pesantissimi

DIRETTA IMOLESE LEGNAGO: SFIDA DELICATA!

Imolese Legnago Salus, in diretta mercoledì 17 marzo 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Romeo Galli di Imola, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Punti pesantissimi in ballo tra due squadre che stanno lottando per uscire dalle sabbie mobili della zona play out. Dopo 2 pareggi consecutivi l’Imolese nello scorso weekend è di nuovo crollata in casa di un Sudtirol arrabbiato per i punti lasciati per strada, e il poker altoatesino è stato indicativo delle difficoltà dell’Imolese in questa fase del campionato. Emiliani ora a -3 dalla salvezza con la Vis Pesaro sestultima rimasta comunque a tiro, ma si è riavvicinato proprio il Legnago Salus che resta terzultimo, ma che dopo il cambio in panchina tra Massimo Bagatti e Giovanni Colella è ripartito con un 3-0 al Fano importantissimo, perché ottenuto contro un’altra concorrente per la salvezza. Il Legnago non vinceva da ben 9 partite consecutive e ora punta alla trasferta di Imola per dimostrare che l’arrivo di Colella in panchina può segnare davvero un nuovo inizio nella stagione del club veronese.

DIRETTA IMOLESE LEGNAGO SALUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Imolese Legnago Salus non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE LEGNAGO SALUS

Le probabili formazioni della sfida tra Imolese e Legnano Salus presso lo stadio Romeo Galli. I padroni di casa allenati da Pasquale Catalano scenderanno in campo con un 5-3-2 e questo undici titolare: Siano, Alboni, Rondanini, Pilati, Carini, Aurelio, D’Alena, Onisa, Provenzano, Lombardi, Tommasini. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giovanni Colella con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Pizzignacco; Zanoli, Perna, Bondioli, Girgi; Giacobbe, Bulevardi, Lovisa; Lazarevic; Chakir, Buric.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Imolese e Legnago Salus, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.15 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.10 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.45 volte la posta scommessa.

