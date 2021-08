Diretta/ Imolese Lucchese streaming video tv: per non soffrire più (Serie C)

DIRETTA IMOLESE LUCCHESE: SFIDA INCERTA

Imolese Lucchese, in diretta domenica 29 agosto 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Romeo Galli di Imola, sarà una sfida valevole per la prima giornata d’andata del campionato di Serie C. Faccia a faccia tra due formazioni che sono reduci da una stagione particolarmente sofferta. L’Imolese ha ottenuto la salvezza solo attraverso i play off vinti contro il Fano con un doppio pareggio, sfruttando il miglior piazzamento in classifica. In Coppa Italia di Serie C domenica scorsa la vittoria per 2-1 contro la Carrarese e il conseguente passaggio del turno hanno incoraggiato il gruppo ma la situazione andrà consolidata per non vivere una nuova stagione di patimenti.

Peggio è andata alla Lucchese che non è riuscita ad evitare la retrocessione, ma ha ritrovato il professionismo grazie al ripescaggio. Società al lavoro in maniera febbrile nel mese di agosto per mettere a punto gli ultimi particolari e cercare di essere competitiva da subito. L’approccio in Coppa Italia è stato senza ombra di dubbio incoraggiante, con la Lucchese che ha addirittura calato il tris in casa del Legnago Salus con i gol di Gibilterra, Nanni e Semprini: esordio da urlo da confermare ora in campionato, che resta ovviamente il fronte stagionale principale per i toscani.

DIRETTA IMOLESE LUCCHESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Imolese Lucchese non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE LUCCHESE

Le probabili formazioni di Imolese Lucchese, match che andrà in scena allo stadio Romeo Galli. Per l’Imolese, Gaetano Fontana schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rossi; Cerretti, Angeli, Rinaldi, Liviero; Lombardi A., D’Alena, Benedetti; Padovan, Stanco, Sall. Risponderà la Lucchese allenata da Guido Pagliuca con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Coletta; Visconti, Bachini, Bellich, Nannini; Corsinelli, Bensaja, Frigerio; Gibilterra; Semprini, Nanni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Romeo Galli di Imola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Imolese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Lucchese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.



