Diretta/ Fermana Lucchese streaming video tv. I marchigiani ora ci credono (Serie C, 14 aprile 2024)

Fermana Lucchese, si gioca in diretta domenica 14 aprile 2024 alle ore 14.00. Dopo un lungo periodo nero i marchigiani ora credono alla permanenza in Serie C, grazie alle due vittorie ottenute contro Rimini in casa e soprattutto al successo sulla Torres in trasferta: sbancando il campo della seconda della classe la Fermana ha staccato l’Olbia all’ultimo posto e ora può credere nei play out.

Dovrà fare attenzione una Lucchese che, pur protagonista di un rendimento abbastanza continuo, vede ora in bilico la partecipazione ai play off, staccata di tre lunghezze rispetto al Rimini decimo in classifica dopo l’ultimo pareggio in casa contro l’Arezzo. Rossoneri che comunque hanno blindato l’obiettivo fondamentale stagionale, la salvezza diretta, pur mancando di quegli acuti che li avrebbero potuti lanciare nella top 10 del raggruppamento.

DIRETTA FERMANA LUCCHESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

Anche tutti i tifosi di Fermana Lucchese potrenno assistere alla diretta della loro squadra del cuore con l’abbonamento a Sky Calcio. Se poi qualcuno volesse seguire in diretta Fermana Lucchese con lo streaming di un tablet o di un computer può farlo tramite Sky Go e Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA LUCCHESE

Vediamo ora con quali formazioni decideranno di scendere in campo Fermana Lucchese. La formazione di casa allenata da Andrea Mosconi proporrà la squadra con un 4-3-1-2. Conferme in porta con Anacoura; reparto arretrato guidato da Regini; a centrocampo l’esperto Troiano; un attacco di categoria con Forte e Margiotta. Non sarà da meno il Sestri Levante allenato da Giorgio Giorgone che si schiererà anche lui col 4-3-2-1. Estremo difensore Chiorra; difesa a quattro con Quirini, Tiritiello, Benassai, Sabbione; nel mezzo Cangianiello, in avanti come unico terminale d’attacco Yeboah.

QUOTE FERMANA LUCCHESE

Anche per la diretta Fermana Lucchese è possibile per chi volesse fare una scomessa. A tal proposito è fondamentale andare a osservare le quote fissate da Snai. La vittoria della Fermana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo della Lucchese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.











