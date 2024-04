DIRETTA/ Lucchese Carrarese (risultato 0-0) video streaming tv: il match comincia! (Serie C, 21 aprile 2024)

DIRETTA LUCCHESE CARRARESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Derby toscano alle porte in questa diretta di Lucchese Carrarese, match che da un punto di vista statistico ci dice come la squadra di Massa Carrara abbia il favore della storia visto che nelle ultime tre stagioni la squadra ospite ha vinto per 0-1 su quattro incontri. Ma dov’è che segna la Carrarese? Il 27% delle reti arriva a cavallo degli ultimi minuti del primo tempo, di solito dalla fascia destra dove i cross portano ad un exg di 0,21 che non è di certo male. La squadra di Lucca invece segna il 29% delle reti alla fine del match, in extremis e ormai sono un habitue di questa statistica.

Attenzione però, la media gol di questo derby sembra quasi un’eccezione alla regola, poiché di solto queste sono partite tirate e con pochi tiri, ma in questa partita invece si alza a 2,1 che è molto alta. Va anche notato però che alla fine dei 45 minuti se la partita durasse solo un tempo la Carrarese vincerebbe il 31% in più delle proprie sfide. Passiamo invece a qualcosa di più discorsivo come le formazioni ufficiali, ormai la diretta di Lucchese Carrarese è alle porte e non volgiamo perderla in alcun modo! (agg. Gianmarco Mannara)

LUCCHESE CARRARESE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Se non andate allo stadio potete vedere la diretta Lucchese Carrarese semplicemente con un abbonamento a Sky e collegandovi al canale 251. Se invece non volete starvene in casa potrete comunque sintonizzarvi sulla diretta Lucchese Carrarese in streaming video tv sfruttando l’applicazione Sky go e lo streaming online di NowTv.

LUCCHESE CARRARESE: DERBY AL PORTA ELISA!

Un derby toscano ricco di storia quello che vedremo nella diretta di Lucchese Carrarese, in onda oggi 21 aprile alle ore 16,30 e valido per la 37esima giornata di Serie C. La Lucchese arriva a questa partita dopo una sconfitta per 2-1 contro la Fermana e attualmente occupa l’undicesimo posto in classifica. Cercherà di riscattarsi di fronte ai propri tifosi e ottenere punti preziosi per risalire la classifica.

Dall’altra parte del campo invece possiamo vedere la Carrarese, terza in classifica e arriva alla partita con grande fiducia dopo una convincente vittoria per 3-0 contro il Rimini.

LUCCHESE CARRARESE: PROBABILI FORMAZIONI

Osserviamo le probabili formazioni della diretta di Lucchese Carrarese dove ci si aspetta che Yeboah sia il faro dell’attacco casalingo. Il giocatore si distingue per la sua velocità e la prestanza fisica, che rappresentano le sue armi migliori in campo e potrebbero creare problemi alla difesa avversaria.

Per la Carrarese, si prevede la presenza di Capello. Il giocatore ha dimostrato la sua importanza nell’ultima uscita, contribuendo con un gol e un assist di rilievo. La squadra si affiderà alla sua capacità di incidere sul gioco e di essere pericoloso in zona gol.

LUCCHESE CARRARESE, LE QUOTE

Osserviamo ora le quote della diretta di Lucchese Carrarese grazie al sito della Sisal: il segno 1 è quotato a 3, 5 mentre il segno X a 2. La vittoria ospite invece a 1,85.











